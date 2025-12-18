Bei Erstligist ausgebildet: FC Viersen holt Offensivmann aus Holland

Auf einem Abstiegsplatz muss der 1. FC Viersen den Jahreswechsel verbringen, den Kopf in den Sand gesteckt hat am Hohen Busch aber niemand. Stattdessen arbeiten die Verantwortlichen mit Hochdruck an Verstärkungen für den Kader, um den Klassenerhalt in der Bezirksliga, Gruppe 3, am Ende der Spielzeit in trockenen Tüchern zu haben und den zweiten Abstieg in Serie zu verhindern. Nun haben sie einen erstklassig ausgebildeten Offensivspieler aus den Niederlanden an Bord geholt.

Erst zu Beginn dieser Woche hat der 1. FC Viersen mit der Verpflichtung von Kevin Weggen im Abstiegskampf aufhorchen lassen , nun legt der Verein nach. Mit Mohamed Kourouma ist es den Viersenern gelungen, einen erstklassig ausgebildeten und spielstarken Mittelfeldspieler zu verpflichten. Der 27-Jährige durchlief unter anderem die Jugendabteilung beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard, bei dem er bei den Profis aber nie über einen Kaderplatz hinauskam. Er "bringt viel Spielintelligenz, Technik und Variabilität mit", heißt es im Statement des FCV.

Trainer Stephan Houben ist überzeugt, dass der Zugang im Abstiegskampf ein wichtiger Faktor werden kann. "Mohamed ist ein Spieler mit einem sehr spannenden Profil und einer sehr guten Ausbildung. Wir sind überzeugt, dass er gut zu unserer Idee passt und freuen uns darauf, ihn schnell in unser Team einzubinden“, erklärt der 54-Jährige. "Mit seiner Mischung aus Erfahrung und Jugendlichkeit passt er ideal in unser Anforderungsprofil für die Rückrunde und wird eine zentrale Stütze des Teams werden", schreibt der 1. FC in seinem Statement weiter.

Bevor es in der Meisterschaft ab dem 1. Februar wieder um Punkte für den Klassenerhalt geht, steht eine kurze, aber intensive Winter-Vorbereitung bevor. Sechs Testspiele sind zum aktuellen Zeitpunkt bekannt. Los geht es am 7. Januar gegen den VfB Uerdingen (19.30 Uhr), weiter am 10. Januar mit einem Gastspiel bei der SVG Weissenberg (16.30 Uhr). Am 16. Januar geht es gegen den Rheydter SV (20 Uhr), zwei Tage darauf gastiert der SV Helpenstein bei den Rot-Weißen (15 Uhr). Ein echter Gradmesser dürfte der Test gegen Union Nettetal werden (21. Februar, 19.30 Uhr), ehe es zum Abschluss gegen die zweite Mannschaft des FC Neukirchen-Vluyn geht (25.Januar, 15 Uhr).