Bei Emder Meisterparty: Bornreihe unterliegt vor 2.400 Zuschauern

Kickers Emden krönte sich am vergangenen Wochenende vorzeitig zum Oberliga-Meister. Im ersten Heimspiel danach war der SV Blau-Weiß Bornreihe zu Gast, der beflügelt von der großen Kulisse eine ansprechende erste Hälfte spielte, am Ende jedoch deutlich verlor.

Insbesondere in der Anfangsphase agierten die „Moorteufel" mutig und suchten immer wieder den Weg nach vorne, sodass die haushoch favorisierten Gastgeber zunächst nicht zum Zug kamen. In Minute 20 schalteten sie jedoch nach einem Fehlpass von Loris Menger blitzschnell um, David Schiller steckte für Tobias Steffen durch, der an Henner Lohmann vorbei zum 1:0 einschob. Danach kontrollierte das Geschehen. Das 2:0 fiel auf kuriose Art und Weise. Einen eigentlich harmlosen Aufsetzer von Julian Stöhr schätzte Lohmann falsch ein und prallte an die Latte, Fabian Herbst war zur Stell und staubte ab (40.). Keine 120 Sekunden darauf verkürzte der SVBWB durch Terry Becker, den es im Sommer zum Heeslinger SC zieht. Er schlenzte einen Freistoß höchst sehenswert zum 2:1-Pausenstand in den rechten Torwinkel.