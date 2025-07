Bei Elstorf ruckelt es noch, Scharmbeck verliert trotz Überzahl

Obwohl den TSV Elstorf eine Panne des Mannschaftsbusses auf dem Weg nach Ahlden nicht aufhalten konnte, macht sich der Umbruch bei der Welke-Elf spielerisch noch bemerkbar. Landesliga-Aufsteiger Scharmbeck-Pattensen/Ashausen muss wiederum trotz Überzahl die Segel bereits streichen. So schlugen sich die Harburger Mannschaften in der 1. Runde des Bezirkspokals.

Der Vorjahresfinalist besiegt trotz dünner Personaldecke den favorisierten VfL Westercelle, der sich mit einer Ampelkarte kurz vor der Pause selbst dezimierte. In der Schlussphase holten die Bravehearts zum entscheidenden Doppelschlag aus, der die Gäste in die nächste Runde katapultierte.

Der TV Jahn Schneverdingen erfüllt seine Favoritenrolle und zeigt dem Harburger Kreismeister den Klassenunterschied auf. Die Gäste waren von Beginn an spielbestimmend und sicherten sich die Mehrzahl des Ballbesitzes. Musli Imeri brachte den Jahn in Führung (11.), kurz vor der Pause holten der Torschütze (41.) und Samir Rabbi zum Doppelschlag aus (45.+1). Nach dem Seitenwechsel machte Maurice Baden vom Punkt den Deckel drauf (49.), Tiago Fava gehörte das Schlusswort (74.).

Die Nenndorfer verdienten sich diese Begegnung als Kreispokalsieger als Bonus und machten dem MTV Soltau das Leben sehr schwer. Den Gästen gelang es erst in der zweiten Halbzeit durch Jelle Tödter das Abwehrbollwerk des TuS zu brechen (58.). In den Schlussminuten machten Mika-Jaimi Gonzalez (88.) und Lukas Meyer alles klar (90.).

Ein regelrechter Pokal-Krimi am Mühlenbachweg: In der Nachspielzeit schoss Ex-Profi Sören Bertram (u.a. Hamburger SV), Bruder Malte trainiert die Teutonen, die Gäste ins Elfmeterschießen. Dort bewies JesBe aber das bessere Nervenkonstrukt und setzte sich gegen die Uelzener durch.

Dass einer der Neunsitzer auf dem Hinweg in Sittensen liegen blieb, stoppte den TSV Elstorf keineswegs. Die SG Allertal erwies sich als guter Gastgeber und gestatteten den Grün-Weißen einen um 15 Minuten verspäteten Anpfiff. Nach der 0:8-Pleite im Test unter der Woche gegen Victoria Hamburg und der 1:2-Niederlage am Vortag gegen den FC Süderelbe II wollte Elstorf beim Kreisligisten Allertal seine Favoritenrolle erfüllen. Trainer Michel Welke probierte erstmals eine Dreierkette aus und beobachtete im ersten Abschnitt zahlreiche Torchancen seiner Schützlinge. Weil sich der TSV einen individuellen Fehler leistete, fand der Außenseiter zurück ins Spiel und hätte nach dem Seitenwechsel durchaus einen Strafstoß zugesprochen bekommen können. Stattdessen schlug Michel Ben Claassen nach einem Eckball per Kopf zu, sodass sich Elstorf letztlich doch souverän durchsetzte. Am kommenden Wochenende empfängt die Welke-Elf Landesligist Jahn Schneverdingen an der Schützenstraße. Cheftrainer Michel Welke: „Das Ergebnis passt, der Gegner war gut, aber wir waren es nicht. Trotzdem hatten wir die Torchancen für ein viel höheres Ergebnis, wodurch sich der Hauptkritikpunkt an die Chancenverwertung richtet. Im Zusammenspiel ruckelt es bei uns noch, da müssen wir noch Gas geben. Wir haben uns heute mehr vorgenommen und wollten unsere individuelle Klasse auf den Platz bringen, was wir aber nicht geschafft haben, weil nicht alle zu 100 Prozent bei der Sache waren. Dass wir uns trotzdem die Anzahl an Chancen herausspielen, spricht aber für uns.“

Dämpfer für die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen! Der Landesligist war eigentlich als Favorit an den Ahornweg gefahren, musste sich dem MTV Egestorf aber sogar in Überzahl geschlagen geben. Nachdem die Hausherren durch Marvin Luca Dibowski in Führung gingen (33.), hätte die Begegnung nach einer Roten Karte gegen Marcel Corrieri eigentlich eine andere Wendung nehmen müssen (56.). Der Torhüter hatte sich außerhalb des Strafraums der Hilfe seiner Hand bedient und daher frühzeitig Feierabend. Die Scharmbecker kamen durch Sommer-Neuzugang Maximilian Garbers zum Ausgleich (66.), doch auch zehn Egestorfer ärgerten den Aufsteiger gewaltig (66.). Ole Albers schoss den MTV zur 2:1-Führung, die bis zum Schlusspfiff Bestand halten sollte, obwohl Lukas Lübberstedt sogar noch spät die Ampelkarte sah (87.). Der Bezirksligist schleppt sich auch mit neun Spielern in die 2. Runde des Pokalwettbewerbs.