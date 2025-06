Bei einigen Vereinen in der Region tut sich personell was

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Verabschiedung Antonio Lovric (163 Spiele) - Der TSV Sulzbach-Laufen bedankt sich vielmals für deinen Einsatz. Anfangs warst Du noch unser Keeper und hast den Kasten sauber gehalten und dabei nie Angst vor Ball und Gegner gehabt. Später bist Du dann nach vorne gewechselt und zwar direkt in die Sturmspitze und hast dort den gegnerischen Abwehrspielern das Fürchten gelehrt und warst immer ein eiskalter Vollstrecker vor dem Tor. Danke für die geile Zeit, Toni!

SC Altbach (Kreisliga B1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SC Altbach heißt Nazif Mulaku herzlich willkommen! Mit einer unglaublichen Bilanz von 94 Spielen und 93 Toren bringt Nazif jede Menge Torgefahr und Erfahrung mit. Ein echter Vollstrecker, der unser Offensivspiel auf das nächste Level heben wird. Nazif weiß, wo das Tor steht und wir freuen uns riesig, dass er sich für den SCA entschieden hat. Willkommen in der Familie, Nazif!

Der SC Altbach freut sich, mit Götan Gökmen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2025/2026 präsentieren zu dürfen! Götan ist ein Abwehrspieler, der mit seiner Ruhe, seinem Stellungsspiel und seinem Einsatzwillen überzeugt.Aber vor allem ist er einer, der mitdenkt und für die Mannschaft alles gibt. Genau solche Typen wollen wir beim SCA! Wir freuen uns, dich im Team zu haben, Götan – willkommen beim SC Altbach!

Germania Bietigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang: Luan Bytyqi - Der 22-jährige Linksfuß kommt von Croatia Bietigheim zur Germania!

In der Defensive zuhause, bringt Luan Stabilität, Mentalität und Ellental-Erfahrung mit. Luan über seinen Wechsel: „Ich freue mich darauf, für Germania Bietigheim aufzulaufen und alte Gesichter wiederzusehen. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft und dem Verein den direkten Aufstieg zu schaffen.“ Willkommen in der Germania-Familie, Luan!

TSV Kleinglattbach (Kreisliga A3 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Am Ende einer Saison gilt es Tschüss und Danke zu sagen. Wir bedanken uns bei unserem Co-Trainer Basti, ihn zieht es zurück nach Iptingen. Wir wünschen hier viel Erfolg. Bedanken möchten wir uns bei unserem Trainer Klaus: Danke, dass Du in einer nicht so einfachen Situation eingestiegen bist. Gemeinsam haben wir es geschafft. Weiter sagen wir danke für euren Einsatz:

Kai Preßmer, Jonas von Büren, Thomas Fitterer und Husseyn Husseyn. Vielen Dank für euren Einsatz im Glabbicher Trikot.

Vorwärts Faurndau II (Kreisliga B7 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Ab der kommenden Spielzeit übernimmt ein bekanntes Gesicht das Ruder beim FVF II. Mit Marvin Müller wurde ein Trainer mit FVF- DNA 🧬 verpflichtet. Marvin wechselt vom Baronenwald in den Dittlau, wo er Team II der SG Jebenhausen/ Bezgenriet trainierte. Mit in seinen Trainerstab kommt Jean- Claude Gebler, ebenfalls von der SG. Auch die Mannschaft bekommt ein neues, verjüngtes Gesicht. Hier freuen wir uns besonders auf fünf ehemalige Jugendspieler, die nur den Verein verließen, weil es keine A-Jugend beim FVF gab. Giovanni Calamusa (SV Ebersbach), Robin Brzovic (VfB Reichenbach), Justin Dimaiuta (Pause), Jesaja Budak (1.FC Rechberghausen), Lukas Frank (SV Ebersbach). Herzlichen willkommen zurück beim FVF! Ebenso freuen wir uns auf einen alten Bekannten, der auch schon jahrelang die Fußballschuhe für den Vorwärts schnürte, ehe seine Erfahrungen bei einem anderen Verein machen wollte. Von der TSG Salach kehrt Nico Schweiker an seine alte Wirkungsstätte zurück.

FC Marbach (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Herren I: Kadernews

WILLKOMMEN BEIM FCM, ERIK! Name: Erik Biebl, Position: Außenverteidiger, Letzte Vereine: SC Stammheim, Vorbild/-er: Bastian Schweinsteiger.

WILLKOMMEN BEIM FCM, NIKO! Name: Nikolaos Tsiolakidis, Position: Innenverteidiger, Letzte Vereine: TV Pflugfelden, TSV Plattenhardt, FV Dersim Ludwigsburg, Vorbild/-er: –

TV Flein (Kreisliga B2 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Luca Lehmann stößt aus unserer eigenen A-Jugend zu den Aktiven! Als Außenverteidiger bringt er brutale Geschwindigkeit und starke Zweikampfführung mit – genau das, was unsere Defensive braucht!

Luca Kessler rückt aus unserer eigenen A-Jugend in den aktiven Bereich auf! Der offensivstarke Allrounder ist besonders für sein starkes Dribbling bekannt und sorgt künftig für frischen Wind in der Offensive

Willkommen zurück, Kevin Debicki! Der Abwehrspieler kommt von der SpVgg Heinriet zurück zu uns – bereits vor vier Jahren war er Teil unseres Teams.

Willkommen zurück, Luca Bonfiglio! Nach zwei Jahren im Herrenbereich bei der TSG Heilbronn kehrt er zu uns zurück – bei dem er schon in der Jugend gespielt hat.

