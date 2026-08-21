Bei einer Sensation klingelt die Mallorca-Kasse Für die SG Harztor steht am Samstag ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm. In der 1. Hauptrunde des Landespokals empfängt der Kreisoberligist den FC Erfurt Nord und darf sich damit gegen einen höherklassigen Gegner auf der großen Pokalbühne präsentieren. von Christopher Plischka · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Harztor mit Ringo Steinecke (Nr.5) und Valentin Krüger (Nr.14) dürfen den Fußballkreis Nordthüringen trotz der Finalniederlage gegen Doublesieger FSG Salza im Landespokal vertreten. – Foto: Jasmina Draftz

Dass die Vorfreude rund um Harztor riesig ist, macht Trainer Michael Holz deutlich. „Für den gesamten Verein ist dieses Spiel eine riesige Nummer“, sagt Holz. Der gesamte Ort und die Mannschaft hätten „extrem Bock“ auf das Pokalduell.

Auch organisatorisch wird hinter den Kulissen einiges auf die Beine gestellt, um dem besonderen Anlass den passenden Rahmen zu geben. Helfer, Fans und Mannschaft fiebern dem Spiel gleichermaßen entgegen. Sportlich geht die SG Harztor mit Rückenwind in die Partie. Nach einer kurzen, aber intensiven Vorbereitung ist der Kreisoberligist mit einem 6:0 gegen Lipprechterode auch erfolgreich in die neue Saison gestartet. „Die Jungs haben im Training voll mitgezogen und den Schwung direkt mit in den Ligastart genommen“, berichtet Holz. In den vergangenen Tagen lag der Fokus nun vor allem darauf, die nötige Frische in die Beine zu bekommen, die taktische Ausrichtung einzuschleifen und gleichzeitig die Vorfreude auf das Pokalhighlight hochzuhalten.

Mit dem FC Erfurt Nord wartet allerdings ein Gegner, der Harztor vor eine große Herausforderung stellen dürfte. Der Landesklasse-Vertreter verfügt über viel individuelle Qualität und bringt vor allem technisch sowie im Tempo einiges mit. Holz hat sich deshalb selbst ein Bild vom kommenden Gegner gemacht und war am vergangenen Freitag beim Spiel gegen Kölleda zum Scouting vor Ort. „Das ist eine technisch bärenstarke Truppe mit enorm viel Tempo und hoher Qualität aus der Landesklasse“, schätzt der Harztor-Coach den Gegner ein. Die Arminia als Vorbild Entsprechend groß ist der Respekt – Angst kennt man beim Kreisoberligisten aber offenbar nicht. Denn gerade der Pokal lebt von Überraschungen. „Ein Blick auf Arminia Bielefeld im DFB-Pokal zeigt, was möglich ist, wenn der Glaube da ist“, verweist Holz auf die besondere Pokaldynamik.