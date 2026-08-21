Bei einer Sensation klingelt die Mallorca-Kasse

Dass die Vorfreude rund um Harztor riesig ist, macht Trainer Michael Holz deutlich. „Für den gesamten Verein ist dieses Spiel eine riesige Nummer“, sagt Holz. Der gesamte Ort und die Mannschaft hätten „extrem Bock“ auf das Pokalduell.
Auch organisatorisch wird hinter den Kulissen einiges auf die Beine gestellt, um dem besonderen Anlass den passenden Rahmen zu geben. Helfer, Fans und Mannschaft fiebern dem Spiel gleichermaßen entgegen.
Sportlich geht die SG Harztor mit Rückenwind in die Partie. Nach einer kurzen, aber intensiven Vorbereitung ist der Kreisoberligist mit einem 6:0 gegen Lipprechterode auch erfolgreich in die neue Saison gestartet. „Die Jungs haben im Training voll mitgezogen und den Schwung direkt mit in den Ligastart genommen“, berichtet Holz. In den vergangenen Tagen lag der Fokus nun vor allem darauf, die nötige Frische in die Beine zu bekommen, die taktische Ausrichtung einzuschleifen und gleichzeitig die Vorfreude auf das Pokalhighlight hochzuhalten.
Mit dem FC Erfurt Nord wartet allerdings ein Gegner, der Harztor vor eine große Herausforderung stellen dürfte. Der Landesklasse-Vertreter verfügt über viel individuelle Qualität und bringt vor allem technisch sowie im Tempo einiges mit. Holz hat sich deshalb selbst ein Bild vom kommenden Gegner gemacht und war am vergangenen Freitag beim Spiel gegen Kölleda zum Scouting vor Ort. „Das ist eine technisch bärenstarke Truppe mit enorm viel Tempo und hoher Qualität aus der Landesklasse“, schätzt der Harztor-Coach den Gegner ein.
Entsprechend groß ist der Respekt – Angst kennt man beim Kreisoberligisten aber offenbar nicht. Denn gerade der Pokal lebt von Überraschungen. „Ein Blick auf Arminia Bielefeld im DFB-Pokal zeigt, was möglich ist, wenn der Glaube da ist“, verweist Holz auf die besondere Pokaldynamik.
Und auch für die Mannschaft selbst könnte sich ein erfolgreicher Pokalnachmittag lohnen. Eine klassische Siegprämie hat Holz zwar nicht angekündigt, eine kleine Motivation gibt es aber durchaus: „Wenn die Jungs das Ding rocken, bin ich der Letzte, der sich querstellt – unsere Mallorca-Kasse würde sich über einen ordentlichen Zuschuss vom Trainerteam auf jeden Fall freuen.“
Die Rollen sind vor dem Duell klar verteilt: Hier der ambitionierte Kreisoberligist, der vor heimischer Kulisse für die Pokalsensation sorgen möchte, dort der höherklassige FC Erfurt Nord. Für Harztor ist es damit weit mehr als nur die 1. Hauptrunde des Landespokals. Es ist die Gelegenheit, sich als Verein und als Mannschaft zu präsentieren. Und wer weiß: Vielleicht schreibt die SG am Samstag tatsächlich ihr eigenes kleines Pokalmärchen.