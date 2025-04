– Foto: Ralph Görtz

Bei einer Fischelner Niederlage ist der SC Kapellen/Erft enteilt Während die Konkurrenz punktet, tritt der VfR Krefeld-Fischeln auf der Stelle. Daher kommt dem kommenden Duell beim SC Kapellen/Erft in der Landesliga besondere Bedeutung zu. VfR-Trainer Cherfi hofft auf Rückkehrer. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen VfR Fischeln

Weil die Mitabstiegskandidaten SC Kapellen/Erft und VSF Amern beim Fastabsteiger 1. FC Viersen bzw. Absteiger DJK Fortuna Dilkrath zu den erwarteten Siegen kamen, war in der Landesliga 1 die Punkteteilung des VfR Fischeln gegen den SC Velbert am vergangenen Wochenende etwas zu dünn. Ferner teilten sich TuRU 80 Düsseldorf und Victoria Mennrath die Zähler, was erst dann richtig eingeordnet werden kann, wenn das Team von Trainer Josef Cherfi auf diese Kontrahenten trifft. Dies wird am 27. April daheim gegen die Mennrather sein und erst am 16. Mai in der Landeshauptstadt.

Am Gründonnerstag geht es erst einmal ins Erftstadion zum SC Kapellen/Erft, dessen große Jahre mit Autohaus-Besitzer Josef Breuer als Hauptsponsor auch schon lange vorbei sind. Der SC hat aktuell fünf Punkte mehr auf dem Konto als die VfR-Mannschaft um Keeper Leon Buschen, der wie eh und je ein großer Rückhalt ist. Gespielt wird unter der Leitung des sonst in der Oberliga pfeifenden Unparteiischen Matti Lambertz auf einem mit Flutlicht ausgestatteten Nebenplatz ab 20 Uhr. Turbulenzen bei Kapellen am Rande: am 29. Januar 2025 traten neben dem 1. und 2. Vorsitzenden auch der Geschäftsführer zurück. Ziemlich klar für dieses Duell ist die Ausgangslage: quittiert der VfR die Punkte, hat sich dieser Kontrahent fast uneinholbar aus dem Staub gemacht. Das Hinspiel in Fischeln gewann das Team von Trainer Lennart Ingmann locker mit 4:1. Mäker ist mit acht Treffern auch bisher der beste Vollstrecker bei Kapellen.