Bei einem Sieg winken Haching 210 000 Euro: Totopokal als Trostpflaster einer verkorksten Saison

Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching kämpft in Illertissen um den Titel – und um Finanzspritzen. Die bei der Kaderplanung helfen sollen.

Unterhaching – Nach der 3. Liga ist vor dem Totopokal. Am Samstag (17.30 Uhr) bestreitet die SpVgg Unterhaching das Finale beim Regionalligisten FV Illertissen. Dabei geht es um eine erhebliche Finanzspritze. Der Bayerische Fußball-Verband lobt 7600 Euro für den Sieg aus, der damit verbundene Einzug in den DFB-Pokal garantiert eine Prämie von 210 000 Euro, dazu könnte ein attraktiver Gegner zusätzlich Geld in die Kasse spülen.