– Foto: Verein

"Bei einem lustigen Abend unter Freunden kam uns die Idee" FuPa-Adventskalender #9 +++ Innerhalb eines Jahres wurde der Fußball beim SV Großkayna wiederbelebt Verlinkte Inhalte 2. KK Staffel 2 Großkayna

Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit nutzen, um jeden Tag einen Verein aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Im neunten Teil blicken wir auf den SV Großkayna, dessen Fußball-Abteilung nach mehr als einem Jahrzehnt ohne Betrieb wiederbelebt wurde.

Vor circa einem Jahr entstand eine Vision. "Bei einem lustigen Abend unter Freunden kam uns die Idee", erzählt Lisa Holzschuh. Die Idee, den Fußball beim SV Großkayna wiederzubeleben. "Viele der Freunde wohnen im Ort, die Männer waren sofort begeistert", erinnert sich die 27-Jährige. In diesem Sommer meldete sich der Club in der 2. Kreisklasse des KFV Saalekreis zurück. "Dass es so läuft, hat niemand so wirklich kommen sehen", schmunzelt Holzschuh. Holzschuh stellt die Idee den Verantwortlichen vor

Sie hat damals den Stein ins Rollen gebracht, sie ist heute Fußball-Abteilungsleiterin im Verein - ohne zuvor jemals Kontakt mit dem Sport gehabt zu haben. "Nachdem wir die Idee hatten, habe ich mich der Sache angenommen", erzählt Holzschuh. "Ich sage immer: Taten sprechen mehr als Worte." Sie vereinbarte damals ein Treffen mit den Verantwortlichen des SV Großkayna. Dieser hat zwar zahlreiche Sparten, vor allem im Wassersport und unter dem Hallendach, doch Fußball gab es dort schon seit der Saison 2009/10 nicht mehr. Doch Holzschuhs Vorstoß kam auf Anhieb gut an. "Sie waren sofort begeistert", erinnert sie sich. Immerhin bestand so die Möglichkeit, die Anlage im Runstedter Weg wieder mit Leben zu füllen: "Sonst wäre aus dem schönen Fußballplatz wohl Bauland geworden", sagt Holzschuh. Einen Spielort hatten sie und ihre Mitstreiter damit gefunden: "Wir mussten das Gelände nur etwas aufhübschen und erneuern." Und einen Club, der hinter ihnen steht, ebenso: "Wir hatten seitdem viel Kontakt mit dem Vorstand, der immer seine Hilfe angeboten hat."

Aus dem Sportplatz am Runstedter Weg wäre ohne die Fußball-Rückkehr womöglich Bauland geworden. – Foto: Wolfgang Schulze

Suche nach Aktiven auf und neben dem Rasen Doch ein entscheidender Schritt fehlte noch, damit die Vision Wirklichkeit wird: "Die größte Hürde war es, genug Spieler zu finden, um am Spielbetrieb teilnehmen zu können", erzählt Holzschuh. In den Freundeskreisen wurde die Idee fleißig verbreitet, auf Instagram wurde sie publik gemacht. So fand der SV Großkayna mit aktuell 21 gemeldeten Spielern nicht nur genug Aktive auf dem Platz, sondern auch die notwendige Unterstützung für das Drumherum. "Ich hatte Bedenken, dass es daran klemmt, doch es ging Schlag auf Schlag", berichtet Holzschuh. "Obwohl es drumherum einige Vereine gibt, wollten viele Leute bei unserem Projekt dabei sein." Also meldete der SVG im Sommer erstmals seit anderthalb Jahrzehnten wieder ein Herrenteam im Spielbetrieb. "Wir wussten, dass das erste Jahr wahrscheinlich das schwerste wird", sagt die Abteilungsleiterin. Nach der Hinrunde steht die neue Mannschaft noch ohne Punkte auf dem letzten Tabellenplatz ihrer Kreisklasse-Staffel. "Das Team muss sich erst finden. Wir haben auch einige dabei, die lange Zeit gar nicht oder noch nie Fußball gespielt haben", erzählt Holzschuh. Die Stimmung lassen sich die Großkaynaer davon aber nicht vermiesen: "Auch nach Niederlagen stehen wir immer zusammen." Dorfbewohner freuen sich über die Rückkehr des Fußballs Und der Ort steht dahinter. Im Zuschauer-Ranking der Liga belegt der SVG den zweiten Platz. "Die Dorfbewohner sind froh, dass hier mit unserem Fußball wieder etwas mehr los ist", sagt Holzschuh, die selbst vor zwei Jahren aus Halle in den 1000-Einwohner-Ortsteil von Braunsbedra gezogen ist. "Es macht Spaß, zu sehen, was sich hier im letzten Jahr in Bewegung gesetzt hat." Immerhin hatten die Freunde bei Null begonnen: "Wir hatten nur die Idee, aber sonst nichts. Keine Mannschaft, keinen Trainer, keine Bälle, keine Trainingsutensilien und keine Trikots." Letzteres wurde durch einen Ausrüstungsvertrag mit Patrick Sportswear ermöglicht.

Einmal alles neu bitte: Der SV Großkayna musste sich im Sommer komplett neu ausstatten - so auch mit neuen Trikosätzen. – Foto: Verein