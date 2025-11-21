Bei "Dumba" vs. Haidenaab geht´s um mehr als drei Punkte

Die Wetterbedingungen aktuell verheißen nichts Gutes. Hier und da schon Schneefall und Minustemperaturen am Wochenende lassen den Untergrund gefrieren. Anders, als im Süden des Spielkreises, wo Stand Freitagfrüh 8.30 Uhr bis auf zwei Partien alle schon abgesagt sind, werden bis auf die schon abgesetzte Begegnung beim SV 08 Auerbach (1./38 - gegen Vorbach) überall die Spiele des 18. Spieltags der Kreisliga Nord angepfiffen. Die beiden verbliebenen Vorderen der Liga geniessen dabei Heimrecht und schlüpfen in Duellen mit Teams aus der zweiten Tabellenhälfte natürlich in die Favoritenrolle. Der mit dem Primus punktgleiche SpVgg Trabitz (2./38 - gegen Kohlberg) und die SV Grafenwöhr (3./37 - gegen Rothenstadt) wollen ihren Ambitionen im "alten Jahr" noch einmal Nahrung geben, danach verfallen Baier- und Bafra-Elf in den "Winterschlaf", während die zum dritten Mal in Folge gezwungenermaßen pausierenden Auerbacher am letzten Novemberwochenende - nach derzeitigem Stand - in Kulmain noch einmal gefordert wären.

Noch ein Blick auf die Mannschaften, die mit Sorgenfalten den Jahreswechsel feiern müssen: Schlußlicht SV Kohlberg (14./4) in Trabitz vor einer Herkulesaufgabe, allerdings hat man dem Favoriten im Hinspiel ja einen Punkt abgeknöpft, was zusätzlich Motivation geben soll. Der Rangdreizehnte aus "Dumba" (13./10) erwartet die "launische Diva" TSV Erbendorf (8./22), die sicherlich nach einer bisher durchwachsenen Spielzeit ein versöhnliches Ergebnis vor der Spielpause noch erzielen möchte. Dennoch wird man alles in die Waagschale werfen, um mit dem erst dritten Saisondreier die Elf um Torjäger Sandro Hösl in die Knie zu zwingen. Und auch das dritte "Sorgenkind" im Bunde, der SC Eschenbach (12./11), steht in der Partie gegen den ASV Haidenaab (10./18) unter dem absoluten Druck des Gewinnenmüssens. Bei der Dal-Truppe geht´s um den Anschluß ans rettende Ufer, die Männer von Michael Kaufmann wollen einen richtigen Befreiungsschlag landen, denn im Erfolgsfalle würde der Abstand zum auf dem Rele-Platz 1 sitzenden SCE dann zehn Punkte betragen. Eine besinnliches Weihnachtsfest wäre damit garantiert. Über mögliche, noch bis zum Sonntag kommende Absagen informiert FuPa mit dem "oberpfälzer Absagenticker", der die aktuelle Lage ständig aktualisiert.

Beide Mannschaften gehen mit dem Ziel ins Match, den vollen Ertrag einzufahren. Denn nur der bringt einen jeden weiter einen wichtigen Schritt weiter. Die Dal-Elf will ihre Ausgangsposition für den Re-Start im März verbessern und möglichst nah an die gesicherten Plätze rücken, die Gäste trachten danach, den Abstand zum Gastgeber zu vergrößern und damit relativ sorgenfrei zu überwintern. SCE-Coach Muhammet Dal: "Wieder ein ganz wichtiges Heimspiel für uns. Ein Punkt ist schon fast zu wenig. Der Kader ist, bis auf Arthur Quast, komplett". ASV-Trainer Michael Kaufmann: "Mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen - es hätten eigentlich sogar verdientermaßen 6 sein müssen - haben wir wieder in die Spur zurückgefunden. Wir haben in beiden Spielen zuletzt sehr wenig zugelassen und gleichzeitig selbst wieder deutlich mehr Torgefahr ausgestrahlt. Mit den personellen Rückkehrern Andi Hübner, Andi Lehner, Daniel Kohl und eventuell sogar jetzt auch Lukas Walter ist halt auch wieder mehr möglich. Daher hoffen wir natürlich nochmal vor der Winterpause Punkte sammeln zu können und mit einem weiteren Dreier in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Ob das Wetter und der Frost es am Ende auch zulassen werden, muss man abwarten. Das können wir nicht beeinflussen. Wir haben Selbstvertrauen getankt und trainieren daher auf jeden Fall nochmal voll die Woche - hier hilft uns auch die große Halle weiter - und bereiten uns ganz normal auf das Spiel am Wochenende vor."