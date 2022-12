„Bei diesem Turnier passt alles“ Tuchel, Nagelsmann, Streich, Tedesco, Dunga, Hoeneß – die Trainer des Mercedes-Benz JuniorCup / Vorverkauf läuft

Es ist ein Hattrick der besonderen Art: Wenn am 7. und 8. Januar der 31. Mercedes-Benz JuniorCup im Sindelfinger Glaspalast stattfindet, kommt Marco Pezzaiouli in kurzer Zeit zum dritten Male als Verantwortlicher einer neuen Mannschaft zum Turnier.

Und es sind Teams mit spektakulären Namen: 2016 war Pezzaiouli mit Guangzhu Evergrande (China), 2020 mit Eintracht Frankfurt in Sindelfingen und jetzt reist er als neuer Sportlicher Leiter des Nachwuchses von Galatasaray Istanbul an.

Der 54jährige hat in der Tat eine bewegte und aufregende Karriere hinter sich. Er war Bundesligatrainer bei der TSG Hoffenheim für 18 Spiele und er hat beim Deutschen Fußball-Bund von der U15 bis zur U18 alle vier Altersklassen verantwortlich betreut. Er war Trainer bei Cerezo Osaka in der ersten japanischen Liga und bei Bengaluru FC in der obersten indischen Liga. Und beim Karlsruher SC war er Assistent von Joachim Löw und später auch verantwortlicher Cheftrainer.

Die Liste der Trainer, deren internationale Karriere beim JuniorCup begonnen hat, wird ohnehin von Jahr zu Jahr größer. Thomas Tuchel (als Co-Trainer VfB beim Turnier), Julian Nagelsmann (damals TSG 1899 Hoffenheim) sind in der europäischen Spitze vertreten, Christian Streich (als U19-Trainer SC Freiburg im Glaspalast) ist derzeit die Nummer eins unter den Bundesliga-Trainern, Carlos Dunga (Porto Alegre) war zwei Mal brasilianischer Nationaltrainer, Domenico Tedesco zuletzt bei RB Leipzig. Seit dem letzten Turnier im Jahre 2020 sind noch Sebastian Hoeneß dazugekommen, der 2018 mit Bayern München beim JuniorCup teilnahm und vergangene Saison 1899 Hoffenheim in der Bundesliga trainierte. Auch bei Alexander Blessin ging es ganz schnell: 2020 noch mit RB Leipzig im Glaspalast, zuletzt bei CFC Genua in der Serie A in Italien.

Thomas Tuchel stand als Co-Trainer des VfB Stuttgart im Jahre 2005 an der Bande. Schon damals ist ihm aufgefallen: „Das Turnier ist ein einmaliges Erlebnis für alle Teilnehmer. Die Spieler fiebern dem Turnier lange entgegen, es ist auch hinterher noch lange Gesprächsstoff. Für die Jugendspieler ist es ein Highlight der Saison.“