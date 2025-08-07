"Bei diesem Programm ist einfach jeder Punkt Gold wert"

Der erste Spieltag in der Fußball-Oberliga ist gespielt und Normannia Gmünd ist mit einem 5:1 gegen den FC Nöttingen mehr als ordentlich gestartet. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) reist die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen und möchte natürlich an den Auftakterfolg anknüpfen.

Noch einmal rückblickend sagt Blaskic: „Wir haben in einem sehr guten Fußballspiel unsere Chancen konsequent nutzen können und letztlich auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Doch nichts ist bekanntlich älter als das vergangene Spiel und so liegt der Fokus der Normannen längst schon wieder rauf dem kommenden Gegner. Mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen treffen die Gmünder auf eine sehr erfahrene Mannschaft.

„Der Gegner spielt aus einer gewissen Ordnung heraus und lauert immer wieder auf Umschaltmomente. Das beherrscht der FSV zu Hause wie kaum in anderes Team in der Liga“, warnt Blaskic eindringlich vor diesem Gegner. Seine Mannschaft müsse körperlich dagegenhalten, unbedingt Fehler im Spielaufbau minimieren und in der Abwehr konsequent zur Sache gehen. „Wenn wir das alles beherzigen und auf den Rasen bekommen, dann haben wir sicherlich die Chance, in der Fremde zu punkten“, sagt Gmünds Trainer.

Der kommende Gegner hat zum Auftakt beim Lokalrivalen der Normannia, dem TSV Essingen, mit 1:2 verloren und steht damit schon ein wenig unter Druck, zu Hause zu punkten, um keinen Fehlstart in die Liga hinzulegen.