Bei diesem Oberliga-Kandidaten herrscht Bewegung im Trainerteam

Bewegung in Scherpenbergs Trainerteam – Foto: Sven Hanisch

Das Trainerteam von Sven Schützek wird ab Sommer durch einem Bezirksliga-Trainer verstärkt. Sercan Baloglu tritt dann die Nachfolge von Gregor Grillemeier an. Vielleicht darf der 39-Jährige den SV Scherpenberg dann ja sogar auf die Oberliga vorbereiten.

Ein alter bekannter rückt an Schützeks Seite

Sercan Baloglu ist zum Ende der Saison 2024/25 an die Seitenlinie des VfL Repelen in die Bezirksliga gekommen. Zu jenem Zeitpunkt hat er den VfL mit elf Punkten sieben Spielen vor der Abstiegs-relegation bewahrt. Baloglu ist kein unbekannter für Sven Schützek, der sowohl sportlicher Leiter, als auch Trainer beim SV Scherpenberg ist. Denn vor Bologlus Engagement in Repelen stand er Schützek bei Sterkrade-Nord zur Seite und hat mit ihm das Trainerteam in der Landesliga gebildet – nach Schützeks Rücktritt konnte auch Baloglu den Abstieg aus der Landesliga nicht verhindern.

Jetzt schlagen sie also ein neues gemeinsamen Kapitel auf, und zwar beim SVS in der Landesliga. Der sportliche Leiter und Cheftrainer hat bereits einen groben Plan geschmiedet: „Er wird eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unseres Spielsystems einnehmen“, erklärt der langjährige Trainer der NRZ. Wie gemeinsam dieses Kapitel allerdings im punkto Traininerteam sein wird, steht noch nicht fest. Die Antwort auf die Frage, ob Sven Schützek in der kommenden Saison erneut zwei Funktionen innehat, steht noch aus.