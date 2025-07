Bei der U23 empfohlen: Zwei FCM-Talente fahren mit ins Trainingslager

Albert Frank Millgramm war einer der großen Gewinner in der abgelaufenen Saison bei der U23 des 1. FC Magdeburg. Mit 22 Scorerpunkten spielte sich der letztjährige Sommer-Neuzugang von Hertha Zehlendorf offenbar auch in den Fokus der Profimannschaft.

Schon in der abgelaufenen Saison durfte Millgramm einige Male bei den Profis mittrainieren. Der dribbelstarke und fleißige Flügelspieler ist nicht der einzige aus der Magdeburger U23, der mit ins Trainingslager gefahren ist. Auch Außenverteidiger Marcel Zajusch, der in der Vorsaison 24 Partien für die FCM-Reserve bestritt und schon einige Male in Testspielen für die Profis ran durfte, ist in Bad Wörishofen wieder dabei. Zum Spielerprofil:

>> Marcel Zajusch