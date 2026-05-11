Bei der TSG Messel werden die Weichen weiter auf Zukunft gestellt

Das Trainerduo um Chefcoach Volker Hermanns und Co-Spielertrainer Mentor „Toni“ Kadrija wird die 1. Mannschaft auch in der kommenden Saison betreuen. – Foto: TSG Messel

Die TSG setzt auf Kontinuität und bestätigt den positiven Weg, den die Mannschaft insbesondere in den vergangenen Monaten eingeschlagen hat. Zu Beginn der laufenden Saison stand das Trainerteam vor einer besonderen Herausforderung: Aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft musste ein gemeinsamer Kader geformt werden. Was zunächst nach einer schwierigen Aufgabe aussah, entwickelte sich im Laufe der Runde immer mehr zu einer echten Erfolgsgeschichte. Hermanns und Kadrija gelang es, schnell eine geschlossene Einheit zu formen und innerhalb der Mannschaft ein starkes Miteinander zu etablieren.

Vor allem seit Beginn dieses Jahres zeigt die Entwicklung der TSG klar nach oben. Die Mannschaft tritt gefestigt auf, entwickelt sich spielerisch kontinuierlich weiter und überzeugt zunehmend auch als Team. Die positive Stimmung rund um die erste Mannschaft ist im Verein deutlich spürbar – ebenso wie die Aufbruchstimmung mit Blick auf die kommende Saison.

Dass sowohl Volker Hermanns als auch Toni Kadrija in Messel wohnen, sorgt zusätzlich für eine enge Verbindung zum Verein und zum Umfeld. Gemeinsam mit der Mannschaft arbeiten beide mit großer Leidenschaft daran, die positive Entwicklung weiter voranzutreiben.

Auch personell stehen die Zeichen auf Wachstum. Der aktuelle Kader bleibt nahezu komplett zusammen, gleichzeitig haben bereits mehrere Neuzugänge ihre Zusage gegeben. Diese sollen der Mannschaft zusätzliche Qualität sowie mehr Tiefe im Kader verleihen. Für weitere interessierte Neuzugänge bleibt der Verein weiterhin ebenfalls offen.

Mit der Weiterverpflichtung des Trainerteams, einem intakten Mannschaftsgefüge und gezielten Verstärkungen blickt die TSG Messel optimistisch nach vorne. Der Verein möchte den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen – und macht dabei deutlich, dass in Messel weiterhin eine starke Gemeinschaft und ein eng zusammen stehendes Team, welches Fußballerisch überzeugt, entstehen soll.