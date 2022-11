Bei der SV Hö.-Nie. steigt ein echtes Landesliga-Kellerduell Am Sonntag, 14.30 Uhr, treffen die Schwarz-Gelben auf den VfB Bottrop. Die Mannschaften stehen punktgleich in der Abstiegszone.

Beim Landesligisten VfB Bottrop zeigte die Formkurve zuletzt deutlich nach oben. Seit drei Partien ist der Aufsteiger ungeschlagen, jüngst gelangen zwei Remis. Nun soll aber wieder ein Sieg her, wenn es am Sonntag, 14.30 Uhr, gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter geht. "Das wird ein spannendes Spiel. Die Klubs sind in einer ähnlichen Position in der Tabelle. Jeder möchte das Spiel gewinnen, um sich aus den unteren Gefilden zu befreien. Ich gehe davon aus, dass Zweikämpfe und vor allem die Leidenschaft über Sieg oder Niederlage entscheiden werden", sagt Michael Schrank, Trainer des VfB Bottrop, der aktuell auf Tabellenplatz elf steht. Die Schwarz-Gelben werden wiederum derzeit auf Platz 13 geführt, doch in der Gruppe zwei der Landesliga ist alles eng beisammen.

Den VfB Bottrop ereilte zuletzt eine Grippewelle, hinzu kommen zwei Verletzte. Noch offen ist, wer am Wochenende tatsächlich passen muss. "Wir hoffen, dass bis zum Wochenende keine weiteren Abmeldungen hinzukommen. Wir brauchen eine bestmögliche Elf, um gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter zu bestehen", sagt Schrank. Seine Mannschaft will erneut spielerisch überzeugen. So hatte man in den vergangenen Wochen sogar gegen Spitzenteams mithalten können. Und der Angriff der Bottroper ist namhaft besetzt: René Biskup, der beim TV Jahn Hiesfeld bereits Oberliga-Erfahrung sammelte, hat schon sechs Treffer erzielt. Unterstützt wird er von Ex-Profi Candan Fatih, der in seinen besten Zeiten in der türkischen Süper Lig für Kardemir Karabükspor auf Torejagd ging.