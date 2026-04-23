Bei der SGE Bedburg-Hau gibt es die erste Personalentscheidung

Bei der SGE Bedburg-Hau spitzen sich die Entwicklungen vor dem Saisonende zu. Am Wochenende hatte sich im Kreis Kleve/Geldern das Gerücht verbreitet, der Klub spiele mit dem Gedanken, seine beiden Seniorenteams nach der Spielzeit jeweils in eine tiefere Liga zurückziehen. Vorsitzender Tim Kisters wollte das am Sonntag auf Nachfrage nicht bestätigen. Er sagte aber, dass sich der Verein finanziell neu ausrichten wolle. Gespräche mit Trainern und Spielern stünden noch an. Nun gibt es eine erste konkrete und weitreichende Personalentscheidung.
Trainer Bernard Alijaj, Co-Trainer Sebastian van Brakel und Torwarttrainer Patrick Kleintjes werden nach dem Saisonende nicht weitermachen. Das sagte Alijaj am Mittwochvormittag im Gespräch mit der Redaktion. Das Trainerteam habe dem Vorstand die Entscheidung bereits mitgeteilt.
„Wir haben uns nach langer Überlegung zu der Entscheidung durchgerungen, als Trainerteam bei der SGE Bedburg-Hau aufzuhören. Es hat uns viel Spaß gemacht, auch weil über die Jahre hier etwas zusammengewachsen ist. Aufgrund verschiedener Auffassungen und Ausrichtungen im Hinblick auf die kommende Saison haben wir dem Vorstand mitgeteilt, nicht mehr weiterzumachen“, sagt der 41-Jährige.
Bis zum letzten Spieltag wollen Alijaj, van Brakel und Kleintjes nach eigenen Angaben mit dem Team trotzdem alles daransetzen, sportlich in der Bezirksliga zu bleiben. „Wir wollen bis zum Ende der Saison gut aussehen und werden alles loyal bis zum Ende durchziehen“, sagt Alijaj.
Wie es für das Trio danach weitergeht, ist offen. Alijaj kann sich grundsätzlich vorstellen, auch gemeinsam mit seinen langjährigen Kollegen bei einem anderen Verein zu arbeiten. „Ich höre mir gerne Angebote an, wenn das jeweilige Konzept und die Ambitionen zu mir passen. Die Liga ist dann egal. Ich möchte Spieler weiterentwickeln und etwas gestalten“, sagt er.
Welche Folgen die Entwicklung für den Kader hat, lässt sich derzeit noch nicht absehen. Im näheren Vereinsumfeld wird darüber spekuliert, dass der Verein – wie berichtet – künftig auf Aufwandsentschädigungen für Spieler verzichten könnte. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bisher nicht. Der Vorsitzende Tim Kisters wollte sich am Mittwochnachmittag auf Nachfrage noch nicht zum baldigen Abschied des Trainertrios äußern, versprach aber, es so bald wie möglich zu tun.
Unabhängig von den offenen Fragen wollen die erste und die zweite Mannschaft die Saison nach Angaben aus dem Umfeld sportlich fair zu Ende spielen und alles geben – so wie zuletzt gegen Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Rhede. Das Bezirksliga-Team belegt sechs Spieltage vor dem letzten Spieltag am 7. Juni mit 31 Punkten den Relegationsplatz – die Hoffnung auf den Klassenerhalt besteht weiterhin. Die zweite Mannschaft ist Schlusslicht in der Kreisliga A und hat nur noch geringe Chancen, die Klasse zu halten.
Sollte die SGE Bedburg-Hau nach dem Saisonende trotz eines noch möglichen sportlichen Klassenerhalts bis zum vom Verband festgelegten Stichtag am 20. Juni auf den Bezirksliga-Startplatz verzichten, würde das einem Modell ähneln, das im Kreis Kleve bereits angewandt wurde. Der RSV Praest zog nach der Saison 2024/25 in einer ähnlichen Lage pünktlich zurück und spielt in dieser Saison in der Kreisliga A, um sich zu konsolidieren. Ein Neuaufbau wäre dann auch in Bedburg-Hau wahrscheinlich – allerdings ohne das bisherige Trainerteam.
Alijaj war zunächst ab der Spielzeit 2020/21 Trainer der zweiten SGE-Mannschaft und wurde in der Saison 2024/25 Nachfolger des entlassenen Trainers Jo Voß. Sebastian van Brakel kam 2020/21 als Spieler und Co-Trainer in der Landesliga zur SGE, wurde jedoch durch langwierige Verletzungen immer wieder ausgebremst. Patrick Kleintjes ist seit 2016 als Torwarttrainer im Verein tätig.
Im Sommer wird bei der SGE Bedburg-Hau auf jeden Fall eine neue Zeit beginnen – so oder so.