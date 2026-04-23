Bei der SGE Bedburg-Hau gibt es die erste Personalentscheidung Bei der SGE Bedburg-Hau verdichten sich kurz vor dem Saisonende die Entwicklungen. Während im Umfeld der beiden Mannschaften über mögliche Veränderungen spekuliert wird, sorgen nun mehrere Teamverantwortliche für eine neue Dynamik. von RP / Peter Nienhuys & Christian Cadel · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Bernard Alijaj verlässt den Verein am Saisonende – Foto: Stefan Klümpen

Bei der SGE Bedburg-Hau spitzen sich die Entwicklungen vor dem Saisonende zu. Am Wochenende hatte sich im Kreis Kleve/Geldern das Gerücht verbreitet, der Klub spiele mit dem Gedanken, seine beiden Seniorenteams nach der Spielzeit jeweils in eine tiefere Liga zurückziehen. Vorsitzender Tim Kisters wollte das am Sonntag auf Nachfrage nicht bestätigen. Er sagte aber, dass sich der Verein finanziell neu ausrichten wolle. Gespräche mit Trainern und Spielern stünden noch an. Nun gibt es eine erste konkrete und weitreichende Personalentscheidung.

Trainerteam um Bernard Alijaj verlässt die SGE Bedburg-Hau nach dem Saisonende Trainer Bernard Alijaj, Co-Trainer Sebastian van Brakel und Torwarttrainer Patrick Kleintjes werden nach dem Saisonende nicht weitermachen. Das sagte Alijaj am Mittwochvormittag im Gespräch mit der Redaktion. Das Trainerteam habe dem Vorstand die Entscheidung bereits mitgeteilt. „Wir haben uns nach langer Überlegung zu der Entscheidung durchgerungen, als Trainerteam bei der SGE Bedburg-Hau aufzuhören. Es hat uns viel Spaß gemacht, auch weil über die Jahre hier etwas zusammengewachsen ist. Aufgrund verschiedener Auffassungen und Ausrichtungen im Hinblick auf die kommende Saison haben wir dem Vorstand mitgeteilt, nicht mehr weiterzumachen“, sagt der 41-Jährige.

Alijaj offen für neue Aufgabe: Trainer sucht Verein mit Konzept und Ambitionen Bis zum letzten Spieltag wollen Alijaj, van Brakel und Kleintjes nach eigenen Angaben mit dem Team trotzdem alles daransetzen, sportlich in der Bezirksliga zu bleiben. „Wir wollen bis zum Ende der Saison gut aussehen und werden alles loyal bis zum Ende durchziehen“, sagt Alijaj. Wie es für das Trio danach weitergeht, ist offen. Alijaj kann sich grundsätzlich vorstellen, auch gemeinsam mit seinen langjährigen Kollegen bei einem anderen Verein zu arbeiten. „Ich höre mir gerne Angebote an, wenn das jeweilige Konzept und die Ambitionen zu mir passen. Die Liga ist dann egal. Ich möchte Spieler weiterentwickeln und etwas gestalten“, sagt er.