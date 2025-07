Das ist Rolf Eschenbrücher. – Foto: DJ Pepi

Bei der SG Mehr-Niel/Wyler-Zyfflich hat ein neuer Trainer das Sagen Der Nachfolger von Hubert Vos hat mit dem C-Ligisten schon erste Einheiten absolviert. Ursprünglich wollte er anderen Projekten nachgehen. Doch es kam anders. Verlinkte Inhalte Kreisliga C1 Kleve/GE SG Mehr/Niel Rolf Eschenbrücher

Die SG Mehr-Niel/Wyler-Zyfflich befindet sich wie alle anderen Teams im Kreis Kleve in der Sommerpause. Aber auch bei der Spielgemeinschaft aus Kranenburg läuft die Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisliga C auf Hochtouren. Kurz vor dem Trainingsstart hat der Verein einen neuen Trainer verpflichtet. Und der neue Mann kennt den C-Liga-Fußball ganz genau.

Rolf Eschenbrücher hat nun das Sagen. Er ist Nachfolger des zum Saisonende ausgeschiedenen Spielertrainers Hubert Vos. Eschenbrücher wechselte vom Ligarivalen SV Schottheide-Frasselt an den Mehrer Feldweg. Er wurde in Schottheide von Jo Voß, dem Ex-Trainer der SGE Bedburg-Hau, beerbt. Vor einigen Jahren coachte Rolf Eschenbrücher die zweite Mannschaft des SV Nütterden. „Das kam jetzt sehr kurzfristig, denn vor etwa zwei Wochen erhielt ich den Anruf aus Mehr, ob ich nicht neuer Trainer dort werden könnte. Ich hatte mir nach dem Abschied aus Schottheide eigentlich private Sachen vorgenommen, wie zum Beispiel am meinen Oldtimerauto herumzuschrauben. Aber ganz ohne Fußball geht es nicht“, sagt Rolf Eschenbrücher, der beruflichals Polizeibeamter unterwegs ist. „So habe ich dann zugesagt und freue mich auf die neue Aufgabe. Es gibt viele Veränderungen

Nicht nur auf der Trainerbank hat es Änderungen gegeben. Viele wichtige Leistungsträger haben die SG verlassen – wie Kevin Adomeit (SSV Reichswalde), Jude Zoum (1. FC Kleve II), Adil Mednouni, Justin Häusler und Torjäger André Ketelaer, der 112 Treffer in den vergangenen vier Spielzeiten erzielt hat. Mednouni, Häusler und Ketelaer haben sich dem B-Ligisten SV Rheinwacht Erfgen angeschlossen, bei dem der ehemalige Trainer der Vereinigten, Peter Fehlemann, nun das Kommando übernommen hat. In der abgelaufenen Spielzeit erreichte die SG Mehr-Niel/Wyler-Zyfflich in der Gruppe eins mit 53 Punkten, aber weit abgeschlagen hinter dem Führungstrio, den vierten Tabellenplatz. Der Verein wird in der neuen Saison nur noch eine Mannschaft für den Spielbetrieb melden. Das zweite Team, das als Neuner-Mannschaft jahrelang aktiv war, wird zurückgezogen. So hat Rolf Eschenbrücher einen großen Kader von etwa 25 Spielern zur Verfügung.