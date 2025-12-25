Bei der SG Leeheim/Wolfskehlen steht der Spaß im Vordergrund

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SG Leeheim/Wolfskehlen. Zur Spielgemeinschaft haben uns David Ulrich und Marcel Hammann, die Trainer der ersten Mannschaft, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung innerhalb der SG ist sehr gut und positiv. Wir haben in der Hinrunde gemerkt, dass wir als Mannschaft weiter zusammengewachsen sind. Auf und neben dem Platz passt es, und genau das ist eine unserer größten Stärken."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Gut lief vor allem der Teamgeist. Egal ob Training oder Spieltag, wir halten zusammen und ziehen alle an einem Strang. Spielerisch haben wir vor allem zum Ende der Hinrunde gezeigt, was möglich ist. Natürlich war nicht alles perfekt: Wir haben zu Beginn viel Lehrgeld bezahlt und in manchen Spielen hätten wir uns für gute Leistungen mehr belohnen müssen."

Was lief gut und was lief schlecht?

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Größere Veränderungen gibt es aktuell nicht. Wir sind aber grundsätzlich immer offen für neue Spieler, die Lust auf eine familiäre SGLW, ehrlichen Amateurfußball und eine intakte Mannschaft haben. Wer sich angesprochen fühlt, ist jederzeit willkommen."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"In der Rückrunde wollen wir unsere Leistungen weiter bestätigen, als Team weiter wachsen und möglichst viele Punkte holen. Wichtig ist uns, dass wir unseren Weg weitergehen und gemeinsam Spaß am Fußball haben."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Türk Gücü Rüsselsheim sehen wir als klaren Meisterkandidaten. Im Tabellenkeller dürfte es bis zum Schluss spannend bleiben, da kann noch viel passieren."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.