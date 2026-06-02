Bei der SG Hausen-Nollingen ist mehr Stabilität in Sicht

Verpasste als einzige SG-Spielerin bisher keine Spielminute: Katrin Rotter (rechts) | Foto: Matthias Konzok

Die Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen steigen aus der Verbandsliga ab. Ein Faktor: der dünne Kader. Zur neuen Saison soll die SG um einen dritten Verein erweitert werden.

Überrascht waren sie bei der SG Hausen-Nollingen wahrhaft nicht. Dass sich die Fußballerinnen als Tabellenvorletzte aus der Verbandsliga verabschieden, hat weder Verwunderung noch Panik ausgelöst. „Der Abstieg war einkalkuliert“, sagt Andreas Boos, Sportchef des FC Hausen. Eine Feststellung, die nicht auf fehlendem Vertrauen in die Qualität des Teams basiert.

Boos erinnert an das Vorjahr, als erst der Verbandsliga-Rückzug des SC Niederhof/Binzgen der SG den Verbleib im südbadischen Oberhaus ermöglichte. Eine Herausforderung, der sich die Spielerinnen stellen wollten. Zugleich wusste man um die „sehr dünne Personaldecke“, so Boos.