Bei der heimstärksten Mannschaft der Liga gepunktet

Die Zuschauer hatten noch nicht alle Platz genommen, da legte Jakob Pfahl auf Michael Guthörl quer und der traf zum 0:1 nach 21 Sekunden. Eintracht Trier zeigte sich jedoch wenig geschockt. Christopher Wähling (8.), Sven König (12.) und Christopher Spang (19.) vergaben beste Gelegenheiten. Nach einer guten halben Stunde holte Mateo Biondic clever einen Strafstoß heraus. Sven König trat an, scheiterte jedoch an Jesper Heim, der auch den Nachschuss von Tim Sausen und die nächste Gelegenheit von Mateo Biondic entschärfen konnte. In der 39. Minute hatte Jakob Pfahl die zweite Chance für die Gäste auf dem Kopf, doch er lenkte die Flanke von Eros Dacaj über die Latte. Vor der Pause vergab Tim Sausen noch zwei weitere Möglichkeiten (43. & 45.). Somit ging es mit der schmeichelhaften Führung der Steinbacher in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der TSV die erste Großchance, doch der Abschluss von Jonas Singer flog knapp am Tor vorbei (48.). Trier kam wenig später durch Mateo Biondic zur nächsten Chance, doch Heim war auf dem Posten (52.). In der 59. Minute hatte Jonas Singer das zweite Tor für das Auswärtsteam auf dem Fuß, doch er scheiterte nach einem starken Konter am Keeper. Die Eintracht übernahm in der Folge wieder die Spielkontrolle, doch Christopher Spang (65.), Christopher Wähling (71. & 83.), Damjan Marceta (74.) und Dominik Kinscher (77.) konnten den überragenden Jesper Heim allesamt nicht überwinden. In der 86. Minute gelang der Heimelf dann doch noch der verdiente Ausgleich. Damjan Marceta kam Zentimeter vor dem Keeper der Gäste an den Kopfball und lenkte diesen mit Hilfe des Innenpfostens ins Netz. Sekunden nach dem Wiederanstoß hatte einer der drei ehemaligen Steinbacher im Trikot des SVE großes Glück. Als letzter Mann traf Henri Weigelt den pfeilschnellen Jonas Singer. Der Schiedsrichter entschied jedoch nur auf Gelb, anstelle Rot. Sehr zum Unmut der Gäste. Der folgende Freistoß vom Gefoulten ging über das Gehäuse. Die Hausherren hatten in der Nachspielzeit noch mehrfach den Heimsieg vor Augen, aber Dominik Kinscher, Jannis Held und Henri Weigelt vergaben die Gelegenheiten. Somit blieb es beim 1:1 der Steinbacher Rumpftruppe bei der heimstarken Eintracht aus Trier.

