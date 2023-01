Der ETB hat eine gute Leistung zum Abschluss der Vorbereitung gezeigt. – Foto: Patrik Otte

Bei der Generalprobe zeigte der ETB eine starke Leistung Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat das letzte Testspiel der Vorbereitung gegen den SV Schermbeck mit 3:2 gewonnen.

In einer Woche geht es für den ETB Schwarz-Weiß Essen nach der Winterpause in der Meisterschaft weiter. Dann empfängt das Team von ETB-Coach Damian Apfeld am kommenden Samstag um 16 Uhr die Sportfreunde Hamborn 07 am heimischen Uhlenkrug. Bei der heutigen Generalprobe beim westfälischen Oberligisten SV Schermbeck 2020 zeigten die Schwarz-Weißen eine gute Leistung und gewannen – die von beiden Mannschaften intensiv und leidenschaftlich geführte Partie – verdient mit 3:2 (1:1). Einziger Wermutstropfen waren die Verletzungen von Neuzugang Bubakarry Fadika (Oberschenkel) und Nico Haiduk (Leiste). Im ETB-Lager hofft man natürlich, dass beide Spieler schnell wieder aufs Spielfeld zurückkehren können.

Die erste Viertelstunde gehörte den Gastgebern, aber die ETB-Abwehr stand sehr sicher und ließ nichts zu. Danach wurden die Schwarz-Weißen von Minute zu Minute stärker und gingen in der 40. Spielminute dann auch verdient mit 1:0 in Führung. Einen Freistoß von der Strafraumgrenze hämmerte „Winterneuzugang“ Bubakarry Fadika unhaltbar in die linke Ecke. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff gelang Schermbeck der 1:1-Ausgleichstreffer. Nach einer Uneinigkeit in der Gästeabwehr sagte Leon Gensicke „Dankeschön“ und ließ ETB-Torhüter Alex Golz mit einem Schuss aus acht Metern keine Chance (45. +2). Im zweiten Durchgang hatten die Schwarz-Weißen mehr vom Spiel und die deutlich besseren Torchancen. Eine davon nutzte ETB-Goalgetter Noel Futkeu in der 67. Spielminute zur 2:1-Führung. Nach einem Konter kam er an den Ball und mit Hilfe des Innenpfostens traf sein Schuss aus 16 Metern ins Gehäuse. Drei Minuten später erhöhte dann Marcello Romano auf 3:1 für die „Schwatten“. Nach einem guten Zuspiel von Futkeu traf er mit einem Flachschuss aus acht Metern ins Tornetz (70.). Den Schlusspunkt in der munteren Partie markierten dann die Gastgeber. Nach einem Foulspiel von ETB-Abwehrspieler Pascal Kubina gab es einen Foulelfmeter für Schermbeck. Beim Elfer von Timor Karagülmez war Keeper Stefan Jaschin noch mit der Hand dran, aber er konnte den Anschlusstreffer zum 2:3 nicht verhindern (84.). Das sagt der Trainer nach dem Spiel