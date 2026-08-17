 2026-08-17T04:56:09.060Z

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"Bei denen kam jeder Pass in den Fuß": SC Sand schaltet Zähringen aus

Nach dem Seitenwechsel dreht der Zweitligist auf und gewinnt das DFB-Pokal-Spiel mit 7:0.

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Nach dem Seitenwechsel war es für Emma Winterer (links) und die Freiburgerinnen schwer mit dem SC Sand Schritt zu halten.
Nach dem Seitenwechsel war es für Emma Winterer (links) und die Freiburgerinnen schwer mit dem SC Sand Schritt zu halten. – Foto: Achim Keller

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Zähringen

Eine Halbzeit lang halten die Fußballerinnen des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mit dem SC Sand mit. Nach dem Seitenwechsel dreht der Zweitligist auf und gewinnt das DFB-Pokal-Spiel mit 7:0.

Es dauerte etwas, bis die Spielerinnen des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen nach dem Abpfiff des Qualifikationsspiels für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal noch eine Runde drehten und sich bei ihren Liebsten am Seitenrand für die Unterstützung bedankten. Die 90 Minuten im Gundelfinger Obermattenstadion hatten Kraft gekostet – vor allem den Underdog. Wenige Minuten nach dem Abpfiff kam die Vitalität zurück, auch die sieben Gegentreffer waren schnell vergessen. "Jede hatte ultraviel Spaß", sagte TSV-Torhüterin Mervi Kraus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Zähringen: Kraus, Fischer, Spychalski (71. Mack), Himmelsbach (62. Wolber), Hauser, Tesch (59. Mester), Thurner, Winterer, Hauser, Herrmann (59. Sudowe), Oschwald (62. Lamers). Tore: 0:1 Ugochukwu (28.), 0:2 Fischer (51./FE), 0:3 Reininger (52.), 0:4 Alp (55.), 0:5 Schwarz (80.), 0:6 Olsen (86.), 0:7 Schneider (88.). Schiedsrichterin: Holzmayer (Reutlingen). ZS: 500