"Bei denen kam jeder Pass in den Fuß": SC Sand schaltet Zähringen aus

Nach dem Seitenwechsel war es für Emma Winterer (links) und die Freiburgerinnen schwer mit dem SC Sand Schritt zu halten. – Foto: Achim Keller

Eine Halbzeit lang halten die Fußballerinnen des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mit dem SC Sand mit. Nach dem Seitenwechsel dreht der Zweitligist auf und gewinnt das DFB-Pokal-Spiel mit 7:0.

Es dauerte etwas, bis die Spielerinnen des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen nach dem Abpfiff des Qualifikationsspiels für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal noch eine Runde drehten und sich bei ihren Liebsten am Seitenrand für die Unterstützung bedankten. Die 90 Minuten im Gundelfinger Obermattenstadion hatten Kraft gekostet – vor allem den Underdog. Wenige Minuten nach dem Abpfiff kam die Vitalität zurück, auch die sieben Gegentreffer waren schnell vergessen. "Jede hatte ultraviel Spaß", sagte TSV-Torhüterin Mervi Kraus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Zähringen: Kraus, Fischer, Spychalski (71. Mack), Himmelsbach (62. Wolber), Hauser, Tesch (59. Mester), Thurner, Winterer, Hauser, Herrmann (59. Sudowe), Oschwald (62. Lamers). Tore: 0:1 Ugochukwu (28.), 0:2 Fischer (51./FE), 0:3 Reininger (52.), 0:4 Alp (55.), 0:5 Schwarz (80.), 0:6 Olsen (86.), 0:7 Schneider (88.). Schiedsrichterin: Holzmayer (Reutlingen). ZS: 500