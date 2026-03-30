„Bei den Standards sehr präsent“: Lamme gelingt die Revanche

Dabei waren die Vorzeichen alles andere als einfach. Der Boden in Lauingen verlangte den Akteuren alles ab. „Es war das erwartet schwere Spiel auf sehr, sehr rutschigem, seifigem Untergrund“, analysierte Borucki nach der Partie. „Nichtsdestotrotz haben wir den Kampf gerade in der ersten Halbzeit angenommen. Es war ein sehr, sehr körperbetontes Spiel in den ersten 45 Minuten.“ In einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Borucki den Gastgebern sogar die besseren Chancen attestierte, war es Florian Naumann, der Lamme mit dem Pausenpfiff in Führung brachte (45.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lauingen-Bornum den Druck. In der 57. Minute fiel folgerichtig der Ausgleich durch Robin Jaworski – eine Szene, die für Diskussionsstoff sorgte. „Lauingen-Bornum drückte natürlich und erzielte das 1:1 bei einem 50:50-Treffer, den man auch abpfeifen kann, aber nicht muss“, ordnete Borucki die Situation ein. „Im Endeffekt geht das Tor in Ordnung. Wir haben uns davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben weiterhin Fußball gespielt beziehungsweise es versucht.“

Die Entscheidung fiel schließlich durch die Lufthoheit der Gäste. Erneut Naumann (74.) sowie ein Eigentor von Magnus Müller (86.) stellten die Weichen auf Sieg, ehe Fisnik Kajolli in der 90. Minute den 4:1-Endstand markierte. Der Schlüssel zum Erfolg lag laut Borucki in der Qualität der ruhenden Bälle: „Wir waren dann einfach bei den Standards an diesem Tag schon sehr präsent, sehr gefährlich und haben in der Höhe, gerade was die zweite Halbzeit betrifft, auch verdient gewonnen.“