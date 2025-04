Bei den Kickers suspendiert? Rätselraten um Maxi Zaiser

Bei den Würzburger Kickers haben die beiden Auswärtssiege in Aubstadt und Ansbach für ein wenig Entspannung gesorgt. Die "Rothosen" sind auf Tabellenplatz zwei vorgerückt, wobei die punktgleichen Bayreuther eine Partie weniger absolviert haben. Coach Martin Lanig, der zuletzt schon arg in die Kritik geraten war, hat sich dadurch wieder aus der Schusslinie manövriert.

Nach dem 2:1-Erfolg am Dienstag im Nachholspiel bei den formstarken Ansbacher konstatierte Lanig zufrieden: "Wir haben eine gute Energie auf den Platz gebracht und haben uns in der zweiten Hälfte auch noch steigern können. Wir sind dann auch zu Recht mit 2:0 in Führung gegangen. Nach dem 2:1-Anschlusstreffer ging`s darum dagegenzuhalten, das haben wir geschafft. Am Ende des Tages haben wir hier verdient gewonnen."



Vor dem lösbaren Heimspiel gegen die Niederbayern von der SpVgg Hankofen-Hailing sorgt allerdings eine Personalie für weitere Unruhe.

Maximilian Zaiser stand zuletzt gegen Aubstadt und Ansbach nicht im Kader. Nach Informationen der "Main Post" soll er suspendiert worden sein. Warum und wieso? Das ist unklar. Auf eine schriftliche FuPa-Anfrage bezüglich der Thematik hat der Verein noch nicht reagiert.

Der 26-jährige Zaiser zählt zu den absoluten Stammspielern und Führungsfiguren bei den Kickers. Bereits im vergangenen Sommer sorgte Zaiser für Aufsehen. Nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga in der Relegation gegen Hannover 96 II kehrte er dem Dallenberg überstürzt den Rücken und wechselte zum SGV Freiberg in die Regionalliga Südwest. Nach nur wenigen Wochen erfolgte dann die Rolle rückwärts und der gebürtige Oberbayer aus dem Chiemgau schloss sich Ende Juli wieder den Würzburgern an. Ob er am Wochenende gegen Hankofen wieder im Kader stehen wird? Unklar.



Klar ist allerdings: Gegen den Tabellen-16., der nach der Winterpause noch keinen Sieg einfahren konnte, erwarten die Fans der "Rothosen" ohne Wenn und Aber den ersten Heimsieg im neuen Jahr. Bisher reichte es nämlich am Dallenberg nur zu einem Punkt beim 0:0 gegen gegen Viktoria Aschaffenburg...