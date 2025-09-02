"Bei den Gegentoren mitgeholfen" - Freie Turner und 05 spielen Remis

Bereits am Freitag nach dem Abschlusstraining fielen zwei Akteure aus und am Sonntag kam der dritte Ausfall für die Gäste dazu. Kein perfekter Auftakt für das Spitzenspiel.

Die Gastgeber erwischten jedoch den besseren Start: Schon in der 6. Minute brachte Manuel Gerlof die FT mit 1:0 in Führung, als nach einer Ecke der Ball nicht geklärt werden konnte und die Braunschweiger das Chaos nutzten. "Da haben wir jede Menge beigeholfen." so Jozo Brinkwerth, Trainer der 05er.

Göttingen ließ sich davon nicht beeindrucken und übernahm zunehmend die Spielkontrolle. Nach mehreren guten Möglichkeiten gelang schließlich der verdiente Ausgleich: Ali Ismail (39.) verwertete einen feinen Pass von Harut Hayreptyan und traf zum 1:1. Kurz vor der Pause drehte 05 die Partie sogar komplett – Benedict Chandra (44.)köpfte nach einer Standardsituation zur 1:2-Führung ein.

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber aggressiver aus der Kabine und drängten auf den Ausgleich. Zwar verteidigte Göttingen konsequent, doch in der 77. Minute belohnte sich Braunschweig: Len Schneider stocherte den Ball nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum zum 2:2 über die Linie. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen auf den Sieg. Göttingen vergab mehrere gute Kontergelegenheiten, während die Freien Turner immer wieder mit hohen Bällen gefährlich wurden.

Für Diskussionsstoff sorgte eine Szene in der Schlussphase: Lucas Müller wurde im Strafraum klar bedrängt, ein möglicher Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Am Ende blieb es beim 2:2, mit dem beide Mannschaften leben müssen. "Solche Elfmeter wurden eigentlich zum größten Teil gepfiffen, jetzt in dem Fall nicht." so Brinkwerth.

Trainer Jozo Brinkwerth zeigte sich nach Abpfiff zwiegespalten:

„Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, mit etwas Glück führen wir da 3:1 oder 4:1. In der zweiten Hälfte hat Braunschweig Druck gemacht, aber unser Torwart musste keinen einzigen Ball halten. Leider haben wir bei beiden Gegentoren zu sehr mitgeholfen. Insgesamt hätten wir den Sieg verdient gehabt, doch am Ende müssen wir das 2:2, auch aufgrund der Ausfälle und des schweren Gegners so hinnehmen.“

Mit dem Remis verpasst Göttingen den Sprung in die Spitzengruppe der Tabelle, bleibt aber in Schlagdistanz. Für die kommenden beiden Heimspiele kündigte Brinkwerth an, dass nun Siege Pflicht sind, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Die Freien Turner bleiben weiterhin ungeschlagen auf Platz fünf.