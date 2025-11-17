Bei Burgwart ist der Wurm drin, Golzheim fertigt die Zehner ab

In der Kreisliga A Düren bleibt Golzheim an Tabellenführer Winden dran. Freialdenhoven lässt gegen Lohn Punkte liegen.
„Wenn man auswärts mit 2:0 führt, dies aber nicht reicht, um etwas zu holen, dann ist der Wurm drin.“ Nach dem 2:3 bei Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln fand Trainer Max Weinberger von Germania Burgwart klare Worte. Er war frustriert und suchte nach Gründen für die sechste Niederlage.
Die hatte sich nach einer schnellen 2:0-Führung bis zur 15. Spielminute nicht abgezeichnet. „Aber wenn man dann zwei Treffer kassiert, bei denen der Ball von eigenen Leuten unglücklich abgefälscht wird, dann ist das schon bitter“, sagte Weinberger, der mit der Germania immer weiter in den Tabellenkeller rutscht. Philipp Salmen hatte in der 89. Spielminute die größte Chance zum Ausgleich, scheiterte aber an Jona Reisky im Tor der Gastgeber, der den Schwarz-Weißen damit den Sieg rettete. Weinbergers Fazit: „Ein Remis in diesem Kampfspiel wäre sicherlich verdient gewesen.“
Waren die Jülicher „Zehner“ schon im Winterschlaf? Diese Frage stellt sich der unbedarfte Zuschauer angesichts der ersten Halbzeit gegen den FC Golzheim. Die Mannschaft von Trainer Tobias Voss musste dankbar sein, dass sie von den Gästen nicht schon vor der Halbzeitpause angesichts der vielen Tormöglichkeiten abgeschossen wurde. In der dritten Spielminute klingelte es zum ersten Mal im Tor von Vevsel Durdu, vier Minuten später hieß es schon 2:0, in der 22. musste Jülichs Keeper zum dritten Mal hinter sich greifen. Dem stand nur eine einzige gute Chance der Platzelf gegenüber. Die vereitelte FC-Keeper Samuel Prado-Faßmann aber mit einer tollen Parade (34.).
„Nein, es war keine leichte Aufgabe für uns, auch wenn es das Ergebnis vermuten lässt. Aber wir haben von der ersten Minute an das Spiel angenommen, und vor allen Dingen intensiv geführt“, analysierte Daniel Ecker den 5:2-Auswärtssieg. Er fand gar, sein Team habe insgesamt zu wenig Tore gemacht. Dieser Aussage konnte Tobias Voss nichts entgegensetzen. „Wir sind mit dem 2:5 noch gut bedient. Wenn der FC souveräner weitergespielt hätte, wären noch mehr Tore gegen uns gefallen.“ Voss führte die derbe Schlappe auch darauf zurück, dass seine Spieler wenig „Bodenkontakt“ hatten. „Die haben einfach das falsche Schuhwerk dabei gehabt, die Entscheidung, auf Rasen zu spielen, war falsch.“
Nach der Pause schaltete der FC zwar zuerst etwas zurück, die „Zehner“ kamen besser auf und nutzten das zum Anschlusstreffer. „Aber danach haben wir direkt wieder den Schalter umgelegt, vor allen Dingen haben wir den tiefen Platz angenommen, haben ordentlichen Fußball gespielt“, fand Ecker. Mit jetzt 25 Punkten eroberte sich Golzheim wieder Platz zwei in der Tabelle und profitierte von einem Remis zwischen dem bisherigen Zweiten Freialdenhoven und Rhenania Lohn. Spitzenreiter Winden entledigte sich mit einem 3:0-Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Düren eines direkten Verfolgers. Im Nachholspiel am kommenden Samstagabend (18 Uhr) in Lohn – es ist das einzige Spiel der A-Liga am kommenden Wochenende, generell herrscht wegen des Totensonntags Spielverbot für Amateurvereine – kann Winden die Führung in der A-Liga weiter auszubauen.
Die Spiele im Überblick:
Freialdenhoven – Lohn 2:2 (1:2): 0:1 Quahmani (4.), 1:1 Baczewski (9.), 1:2 Taouli (12.), 2:2 Farhat (80.), Schneider verschießt Foulelfmeter (19., Freialdenhoven)
Barmen - Oberzier 1:2 (1:0): 1:0 Michel (38.), 1:1 Wantke (50.), 1:2 Junggeburth (76.), Rot für Offermanns (67., Barmen)
Koslar – Frenz 2:3 (2:1): 1:0 Bickar (11.), 2:0 Thiele (21.), 2:1, 2:2 Zariqi (34., 59.), 2:2 Cela (71.), Gelb-Rot Dervishi (90.+4, Frenz)
Wenau – Welldorf-Güsten 2:1 (0:1): 0:1 Graf (47.), 1:1, 2:1 Kugel (51., 59.)
Huchem-Stammeln – Burgwart 3:2 (1:2): 0:1 Heuken (5.), 0:2 Salmen (15.), 1:2 Peters (25.), 2:2 Germes (47.), 3:2 Stupp (66.), Gelb-Rot Rosarius (77., Huchem-Stammeln)
Winden – SW Düren 3:0 (0:0): 1:0 Monath (49.), 2:0 Puzik (61.), 3:0 Mayungo (90.+4)
Nörvenich/Hochkirchen – Düren 77 0:5 (0:1): 0:1 Oepen (35.), 0:2, 0:3 Bergstreise (56., 81.), 0:4, 0:5 Barannikov (84., 88.)
SC Jülich/SV Hoengen – Golzheim 2:5 (0:3): 0:1 Hürtgen (3.), 0:2 Wierz (7.), 0:3 Rauße-Perse (22.),1:3 Skonieczka (53.), 1:4 Porschen (56.), 1:5 Merlau (64.), 2:5 Skonieczka (FE., 90.)
