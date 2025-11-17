Bei Burgwart ist der Wurm drin, Golzheim fertigt die Zehner ab

Der permanente Offensivdrang der Gäste aus Burgwart (in blauen Trikots) wurde nicht belohnt. – Foto: sf.

In der Kreisliga A Düren bleibt Golzheim an Tabellenführer Winden dran. Freialdenhoven lässt gegen Lohn Punkte liegen.

„Wenn man auswärts mit 2:0 führt, dies aber nicht reicht, um etwas zu holen, dann ist der Wurm drin.“ Nach dem 2:3 bei Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln fand Trainer Max Weinberger von Germania Burgwart klare Worte. Er war frustriert und suchte nach Gründen für die sechste Niederlage. Jona Reisky rettet den Sieg

Die hatte sich nach einer schnellen 2:0-Führung bis zur 15. Spielminute nicht abgezeichnet. „Aber wenn man dann zwei Treffer kassiert, bei denen der Ball von eigenen Leuten unglücklich abgefälscht wird, dann ist das schon bitter“, sagte Weinberger, der mit der Germania immer weiter in den Tabellenkeller rutscht. Philipp Salmen hatte in der 89. Spielminute die größte Chance zum Ausgleich, scheiterte aber an Jona Reisky im Tor der Gastgeber, der den Schwarz-Weißen damit den Sieg rettete. Weinbergers Fazit: „Ein Remis in diesem Kampfspiel wäre sicherlich verdient gewesen.“ Waren die Jülicher „Zehner“ schon im Winterschlaf? Diese Frage stellt sich der unbedarfte Zuschauer angesichts der ersten Halbzeit gegen den FC Golzheim. Die Mannschaft von Trainer Tobias Voss musste dankbar sein, dass sie von den Gästen nicht schon vor der Halbzeitpause angesichts der vielen Tormöglichkeiten abgeschossen wurde. In der dritten Spielminute klingelte es zum ersten Mal im Tor von Vevsel Durdu, vier Minuten später hieß es schon 2:0, in der 22. musste Jülichs Keeper zum dritten Mal hinter sich greifen. Dem stand nur eine einzige gute Chance der Platzelf gegenüber. Die vereitelte FC-Keeper Samuel Prado-Faßmann aber mit einer tollen Parade (34.).