Bei Borussia Veen gibt’s nach Gruselwoche Gesprächsbedarf

Fakt ist, dass die Veener auffällig oft die Anfangsphase verschlafen und da in Rückstand geraten. „Wir müssen von Minute eins hellwach sein, bei der Köperlichkeit zulegen und mutiger in die Zweikämpfe gehen“, so Wisniewski. Was die fußballerische Ausrichtung angehe, da „schwimmen Trainer und Spieler weiter in eine Richtung“.

Felix Terlinden kehrt in der Partie gegen den Tabellenzweiten zurück in den Kader. Jakob Münzner hat sich in den Urlaub verabschiedet. Wer für ihn in die Startelf rückt, hängt davon ab, ob die Veener mit Dreier- oder Viererkette auflaufen. Viele Möglichkeiten, Tore zu erzielen, werden die Krähen wohl nicht bekommen. Broekhuysen hat in elf Spielen erst zwölf Treffer hinnehmen müssen.