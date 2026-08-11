Bei Borussia Veen gibt es noch einige Baustellen

Auch im letzten Test vor dem Saisonstart machte sich das große Problem des Bezirksligisten Borussia Veen bemerkbar. Beim 2:3 (0:3) gegen den VfL Tönisberg aus der Bezirksliga-Gruppe 3 musste Trainer Alexander Wisniewski einmal mehr auf Teile seines Kaders verzichten. „In der ersten Halbzeit haben wir noch manches ausprobiert und Spieler auf anderen Positionen spielen lassen. Wir haben den Gegner in zwei Situationen zum Toreschießen eingeladen. Man merkt, dass das Zusammenspiel noch nicht richtig klappt“, kommentierte Wisniewski die erste Hälfte. Durch Tore von Tim Couball (19.), Noah Kubsda (35.) und Luke Heidrich (45.) lagen der Gastgeber zur Pause mit 0:3 zurück.
Nachdem beide Mannschaften in der Halbzeit munter durchwechselten, lief es besser für die Gastgeber, die durch Ben Bongartz (47.) und Jonas van den Brock (54.) noch verkürzen konnten. Ganz konnten die Hausherren das Ruder aber nicht mehr rumreißen: „In der zweiten Halbzeit war es ein anderes Spiel. Wir hätten das Spiel sogar noch gewinnen können“, so Wisniewski.
Schon in der Woche zuvor (1:1 beim A-Ligisten Viktoria Winnekendonk) hatten die „Krähen“ die Chance auf einen Sieg verpasst. Obwohl die personellen Probleme nicht abreißen, ist der Trainer insgesamt mit der Vorbereitung zufrieden. „Wir sind aktuell im Soll. Natürlich hat man auch wegen der Urlaubszeit nie alle zusammen, aber die Jungs haben immer Vollgas gegeben. Wir haben noch drei Einheiten, um uns auf den Start vorzubereiten“, so Wisniewski.
Verzichten muss der 37-Jährige weiterhin auf Jan Büren, Jakob Münzner und den verletzten Torjäger Felix Terlinden. Dieser fällt weiterhin auf unbestimmte Zeit aus. Die Borussia startet am Sonntag beim Aufsteiger VfB Rheingold Emmerich in die Saison (Anpfiff 15 Uhr). Wisniewski nennt das Ziel: „Wir wollen unsere Neuzugänge schnell integrieren und früh die Weichen in Richtung Klassenerhalt stellen.“