Bei Borussia Veen gibt es noch einige Baustellen

Bei Borussia Veen läuft noch nicht alles rund. – Foto: Arno Wirths

Auch im letzten Test vor dem Saisonstart machte sich das große Problem des Bezirksligisten Borussia Veen bemerkbar. Beim 2:3 (0:3) gegen den VfL Tönisberg aus der Bezirksliga-Gruppe 3 musste Trainer Alexander Wisniewski einmal mehr auf Teile seines Kaders verzichten. „In der ersten Halbzeit haben wir noch manches ausprobiert und Spieler auf anderen Positionen spielen lassen. Wir haben den Gegner in zwei Situationen zum Toreschießen eingeladen. Man merkt, dass das Zusammenspiel noch nicht richtig klappt“, kommentierte Wisniewski die erste Hälfte. Durch Tore von Tim Couball (19.), Noah Kubsda (35.) und Luke Heidrich (45.) lagen der Gastgeber zur Pause mit 0:3 zurück.