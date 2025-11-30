Bei Bektas-Abschied: TSV mit spätem Sieg im Geduldsspiel

Ali Bektas (rechts, hier im Zweikampf mit Okriftels Paul Lutterbüse) wird den Türkischen SV im Winter verlassen. – Foto: Jörg Halisch

Wiesbaden. 38 Punkte als Aufsteiger, für den TSV ist es ein Höhenflug ohne absehbares Ende. Gegen die disziplinierte Gäste-Formation von Trainer Sascha Amstätter wurde es im letzten Spiel des Jahres ein Kraftakt. Bei dem Eleazer Mensah Joker-Qualitäten bewies. Kurz vor Schluss zog er im Strafraum aus der Drehung ab, traf sehenswert zum umjubelten 2:1.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Zuvor hatte Mo Tahiri vom Punkt mit dem an Alim Göcek verschuldeten Elfmeter das Okrifteler 0:1 ausgeglichen. Es war für den TSV ein Geduldspiel. Auch deshalb, weil es im letzten Drittel an der gewohnten Durchschlagskraft fehlte. Torjäger Daniel Rudi, gesundheitlich etwas angeschlagen, hatte es oft mit zwei Gegenspielern zu tun, bot dennoch eine gute Leistung. Um am Ende mit dem Team jubeln zu dürfen. Für Ali Bektas war es die Abschiedsvorstellung im TSV-Trikot.

Caliskan: "Versuchen alles mitzunehmen" Er wechselt wahrscheinlich zu Türk Kelsterbach, lässt Gökhan Caliskan anklingen und hält drei oder vier Winter-Zugänge für möglich. Abgänge seien nicht auszuschließen, fügt er an: „Keiner hat mit diesem Punktestand gerechnet, jetzt versuchen wir, alles mitzunehmen, was geht.“ Zum Start im neuen Jahr am 1. März wartet auf den TSV gleich das Derby gegen Biebrich 02 – Gelegenheit, sich für das kürzliche 0:4 gegen die 02er im Pokal zu revanchieren.