Bei Bedburdyck/Gierath läuft alles nach Plan

Der SV Bedburdyck/Gierath ist im Normalfall nicht dafür bekannt, große Schlagzeilen zu machen. Das hat sich in der laufenden Saison ein wenig geändert. Die U19 hat sich im Niederrheinpokal bis ins Finale gekämpft und hat in der Sonderliga die ungeschlagene Meisterschaft feiern können. Zusätzlich steht die zweite Mannschaft aktuell in der Relegation um die Kreisliga B.

Der Weg ins Finale ist durchaus kein leichter gewesen für die Erfolgs-Jugend aus Bedburdyck. In den ersten beiden Runde haben die jungen Kicker den KFC Uerdingen und den FC Neukirchen-Vluyn aus dem Turnier geschmissen, ehe ein deutlich härterer Brocken im Viertelfinale gewartet hat. Im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf erzielte Max Schwarzkopf in der 45. Minuten den entscheidenden 1:0-Siegtreffer, was die Blau-Weißen ins Halbfinale gegen die SG Unterrath beförderte. Hier stellte die Nachwuchsauswahl bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Treffern die Weichen auf Finaleinzug. Im Endspiel wartete dann die NLZ-Mannschaft des MSV Duisburgs auf die Wunder-Truppe. Der Sportverein musste dann aber ein bitteres Ende seiner Reise hinnehmen, mit einer 0:7-Niederlage auf der Sportanlage von Tusa Düsseldorf.

Ganz vorbei ist die Saison des Sonderliga-Meisters aber noch nicht, denn sie spielen noch die Qualifikation der Niederrheinliga für die kommenden Spielzeit. Hier treffen sie zwischen dem 22. Juni und 6. Juli auf den Cronenberger SC, den FSV Duisburg und die Sportfreunde Niederwenigern. In diesen Partien will die Mannschaft der Saison die Krone aufsetzen und sich mit einer herausfordernden kommenden Spielzeit belohnen.

Zweite Mannschaft kann historisches schaffen

Doch vorher geht es für eine andere Mannschaft aus Gierath noch um etwas. Die Reserve des SV trifft in der Relegation um die Kreisliga B auf den SV Hemmerden. Am 7. Juni, wenn Hin- und Rückspiel gespeilt sind, steht fest, ob dieses Team Historisches für den Verein leisten und erstmals eine zweite Mannschaft in die Kreisliga B befördern kann. Die Relegation ist überhaupt erst durch die Punktegleichheit beider Mannschaften zustande gekommen. Entsprechend ist eine ausgeglichene und intensive Partie zu erwarten. Bedburdyck/Gierath gastiert am Mittwochabend (4. Juni, 19.30 Uhr) beim Sportverein aus Hemmerden.

Ein weiteres Augenmerk legt die Vereinsführung natürlich auch auf die Leistung der ersten Mannschaft. Diese hat in der abgelaufenen Saison nicht den Sprung auf die Aufstiegsplätze zur Kreisliga A geschafft. Das ist aber durchaus ein mittelfristiges Ziel, denn nur so kann man der erfolgreichen U19 eine vielversprechende Perspektive bieten, die in der A-Liga deutlich attraktiver ist als in der Kreisliga B.

Jedenfalls hat der kleine Dorfverein aus Bedburdyck und Gierath eine wirklich spannende Spielzeit hinter sich, die noch nicht ganz vorbei ist. Mit dem Einzug in die Niederrheinliga der A-Junioren und dem der zweiten Mannschaft in die Kreisliga B, würde sich der Saisonabschluss mit Sicherheit noch besser feiern lassen.