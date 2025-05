Bei Bayern ausgebildet: MSV Duisburg holt Abwehrmann

Ausgebildet wurde Jessen im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli. Doch auch zum FC Bayern München zog es ihn für zwei Spielzeiten, ehe er an die Elbe zurückkehrte. Am Millerntor beendete er seine fußballerische Ausbildung und sammelte erste Erfahrungen im Seniorenbereich bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord. In der ersten Mannschaft kam er in mehreren Testspielen zum Einsatz. Im Sommer 2024 wechselte er dann ins Ruhrgebiet. Für den BVB absolvierte er in der vergangenen Saison 20 Partien in der 3. Liga, hinzu kommen fast 80 Einsätze in der Regionalliga.