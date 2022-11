– Foto: Andreas Zobe

Bei Arminias Frauen hält die Torflaute an Im Regionalliga-Nachholspiel bei Fortuna Köln verliert der DSC 0:1.

Es ist ja nicht so, dass Arminias Frauen grundsätzlich ein Sturmproblem hätten. Sie können Toreschießen. Das haben sie schon eindrucksvoll bewiesen. Beim 7:1 gegen Vorwärts Spoho Köln oder beim 4:1 gegen die Sportfreunde Siegen. Aktuell herrscht allerdings eine Torflaute. Seit drei Spielen in Folge steht vorn die Null: In Recklinghausen, in Bocholt und auch jetzt beim Nachholspiel in Köln gab es keinen Bielefelder Torjubel. Zu allem Überfluss kassierte die sonst zuverlässige Abwehr bei der Fortuna einen Treffer.

„Im Moment ist es etwas zäh für uns“, sagt Tom Rerucha nach nur einem Punkt aus drei Spielen. Dem Trainer der Armininnen ergeht es aktuell so ähnlich wie Schauspieler Bill Murray im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Murray sitzt in einer Zeitschleife fest und erlebt ein und denselben Tag immer wieder. Rerucha hat in den vergangenen drei Auftritten einen beinahe identischen Spielablauf beobachtet. „In Köln hatten wir viel Ballbesitz und spielen von hinten heraus ganz ordentlich. Aus dem Mittelfeld kommt dann aber zu wenig, so dass wir vorn nicht zwingend genug sind.“ Zuletzt stand den Bielefelderinnen jeweils ein kompakt auftretender, auf Konter lauernder Gegner gegenüber. „Die Kölner haben es mit ihren erfahrenen Spielerinnen gut gemacht. Sie haben blitzschnell umgeschaltet, und es war schwer, gegen sie zu treffen“, sagt Rerucha.

Den Gästen fehlte bei ihren wenigen Einschussmöglichkeiten die Effektivität im letzten Drittel.