Bei Arminia Kapellen-Hamb hapert es in der Offensive Kreisliga A: Das Team nutzt seine Torchancen nicht konsequent. Zudem macht sich die schlechte Vorbereitung bemerkbar.

Der Trainer nennt einen Grund dafür, dass das Torverhältnis nicht wesentlich besser ist. „Uns fehlt einfach ein Knipser, der die Treffer dann auch macht“, sagt Marcel Lemmen. Nach einer sehr schwierigen Vorbereitung war sein Team mit zwei Niederlagen in die Spielzeit gestartet. Dann blieb seine Mannschaft jedoch sieben Begegnungen ungeschlagen, holte 17 von 21 möglichen Zählern, was sie in der Tabelle hinauf bis auf Platz sechs brachte. „Letztendlich waren wir schon ein wenig überrascht von dieser Serie. Denn an den widrigen Umständen der Vorbereitung, als viele Spieler fehlten, weil sie verletzt oder im Urlaub waren, hatte sich nichts geändert. Umso erstaunlicher war, dass wir da so gepunktet haben“, so Lemmen.

Und das ist für den Trainer auch ein eindeutiger Beweis dafür, dass sein kickendes Personal absolut konkurrenzfähig ist. Selbst bei den Niederlagen habe es keine Begegnung gegeben, in der die Mannschaft komplett auseinandergefallen sei. „Wir haben uns in fast allen Partien Torchancen erspielt, das ist der positive Aspekt. Negativ ist allerdings die Tatsache, dass von diesen Chancen zu wenig genutzt werden konnten“, sagt Lemmen mit Blick auf die mangelnde Torgefahr seiner Offensivabteilung.