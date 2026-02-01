Bei Ahlen aussortiert - Westfalenligist schnappt sich Gucciardo

„Sergio bringt nicht nur große fußballerische Qualität mit, sondern auch eine besondere Mentalität. Er ist heiß auf die Aufgabe in Peckeloh, will Verantwortung übernehmen und wird unserer Offensive neue Impulse geben. Wir sind sehr glücklich, dass er sich trotz einiger namhafter anderer Anfragen für den SC Peckeloh entschieden hat“, freut sich Trainer Vito Lombardi über die Zusage des gebürtigen Freiburgers, der türkische und italienische Wurzeln hat und zwei Spiele für die türkische U18-Nationalmannschaft bestritt.

Co-Trainer Tim Mannek, der in seiner Zeit beim SC Paderborn zwei Jahre lang mit Sergio Gucciardo zusammengewohnt hat, weiß um das Potential seines ehemaligen Mitspielers: „Seit unserer Zeit im Internat in Paderborn ist der Kontakt ist nie ganz abgebrochen und ich hab seine Karriere immer ganz genau verfolgt. Sergio wird uns sofort verstärken, seine technische Qualität gepaart mit einem überragenden rechten Fuß machen ihn kaum zu verteidigen. Wir bekommen sportlich einen herausragenden Fußballer und menschlich einen super Typen dazu.“