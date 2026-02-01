Bei Ahlen aussortiert - Westfalenligist schnappt sich Gucciardo

Der 26-jährige Sergio Gucciardo spielte in der vergangenen Saison das beste Jahr seiner Karriere, als er 25 Scorerpunkte für den TSV Victoria Clarholz erzielte. Besser waren nur die Aplerbecker Maxi Podehl (42 Scorer) und Florian Rausch (30 Scorer). Grund genug, dass sich Oberligarivale Rot Weiss Ahlen den Offensivmann im vergangenen Sommer sicherte. Doch anstatt Aufstiegskampf heißt die Realität Abstiegskampf. Und Gucciardo, der in der Hinserie nur fünf Scorer erzielen konnte, ist einer von zehn Winterabgängen bei den Wersekickern.
Kurz vor der Ablauf der Transferperiode hat sich der ambitionierte Westfalenligist SC Peckeloh den 120-fachen Oberliga-Akteur geschnappt und ihn mit einem eher ungewöhnlich langen Vertrag bis 2029 ausgestattet.
Gucciardo schnupperte in ganz jungen Jahren bereits Profiluft, als er dreimal für den SC Paderborn 07 in der 3. Liga zum Einsatz kam (Saison 2016/17). Nach einer starken Oberliga-Saison bei der Paderborner U21 (2018/19) folgten Regionalliga-Stationen beim VfR Aalen und dem SV Lippstadt 08 (25 Partien). Über die Sportfreunde Lotte (damals Oberliga) landete er im Sommer 2024 in Clarholz.
„Sergio bringt nicht nur große fußballerische Qualität mit, sondern auch eine besondere Mentalität. Er ist heiß auf die Aufgabe in Peckeloh, will Verantwortung übernehmen und wird unserer Offensive neue Impulse geben. Wir sind sehr glücklich, dass er sich trotz einiger namhafter anderer Anfragen für den SC Peckeloh entschieden hat“, freut sich Trainer Vito Lombardi über die Zusage des gebürtigen Freiburgers, der türkische und italienische Wurzeln hat und zwei Spiele für die türkische U18-Nationalmannschaft bestritt.
Co-Trainer Tim Mannek, der in seiner Zeit beim SC Paderborn zwei Jahre lang mit Sergio Gucciardo zusammengewohnt hat, weiß um das Potential seines ehemaligen Mitspielers: „Seit unserer Zeit im Internat in Paderborn ist der Kontakt ist nie ganz abgebrochen und ich hab seine Karriere immer ganz genau verfolgt. Sergio wird uns sofort verstärken, seine technische Qualität gepaart mit einem überragenden rechten Fuß machen ihn kaum zu verteidigen. Wir bekommen sportlich einen herausragenden Fußballer und menschlich einen super Typen dazu.“
Gucciardo, der in der Rückrunde mit der Trikotnummer 23 auflaufen wird, sagt: „Ich habe mich bewusst für einen Vertrag bis 2029 entschieden, weil mich das Projekt des SC Peckeloh absolut überzeugt hat. Die sehr vertrauensvollen Gespräche mit Trainer Vito Lombardi und Co-Trainer Tim Mannek sowie der große Einsatz der Verantwortlichen haben mir sofort ein starkes und gutes Gefühl gegeben. Auch das neue Sportgelände zeigt, dass sich hier richtig etwas bewegt. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und gemeinsam unsere Ziele zu erreichen."