Bei Acht-Tore-Festival – Altenerding gibt Führung aus der Hand

Der TSV München 1954 und die SpVgg Altenerding lieferten das torreichste Spiel des siebten Spieltags – die Heimherren hatten am Ende die Nase vorne.

München/Altenerding – Die SpVgg Altenerding hat erneut wertvolle Punkte durch späte Gegentore aus der Hand gegeben. Während man in Walpertskirchen und Kammerberg jeweils nur einen Zähler einbüßte, waren es diesmal beim Aufsteiger TSV 54-DJK München gleich drei. Bis zehn Minuten vor dem Ende lag man noch in Führung, musste sich dann aber mit 3:5 Toren doch noch geschlagen geben.

In der Anfangsphase hatte der SVA-Anhang den Torschrei auf den Lippen, doch DJK-Schlussmann Markus Blohmann reagierte glänzend und entschärfte einen Volleyschuss von Mario Dipalo per Fußabwehr. Kurz darauf zog Marco Baumann ansatzlos ab, verfehlte das Tor jedoch knapp. Der Druck der Münchner wuchs, doch SpVgg-Keeper Lukas Loher hielt zunächst stark gegen Dennis Appilah und hatte wenig später auch das Glück des Tüchtigen, als ein Kopfball von Manuel Exner am Pfosten landete.

In der 33. Minute zeigte Loher erneut seine Extraklasse: Erst parierte er gegen Adam Puta aus kurzer Distanz, dann meisterte er auch zwei Nachschüsse von Ahmet Ünal. Doch in der 37. Minute war er machtlos, als Ünal aus 18 Metern abzog und Colin Fleischer den Ball entscheidend abfälschte.

Altenerding auf Kurs Auswärtssieg

Der Treffer schien die SpVgg zu wecken, denn nur fünf Minuten später vollendete Leart Bilalli nach schönem Pass von Christoph Luberstetter zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Bilalli im Strafraum gefoult, und Wiam Takruri verwandelte den fälligen Elfmeter zur 2:1-Pausenführung.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Schrecksekunde: Nach einer Hereingabe von Fleischer bugsierte Ajdin Nienhaus den Ball ins eigene Netz, doch die Kugel war zuvor bereits im Aus gewesen – Glück für Altenerding. Mitten in die Drangphase der Gastgeber hinein schlugen die Gäste eiskalt zu: Mario Dipalo nutzte eine Hereingabe von Bilalli zum 3:1, und die SpVgg schien auf einem guten Weg.

In zehn Minuten drei Punkte verspielt

Doch im direkten Gegenzug brachte ein verwandelter Foulelfmeter von Ünal die Münchner zurück ins Spiel. Zwei Minuten später verursachte Loher einen weiteren Strafstoß, machte seinen Fehler aber sofort wieder gut und parierte gegen Ünal. Nun rollte Angriff auf Angriff auf das Altenerdinger Tor. Zehn Minuten vor dem Ende köpfte Appilah nach einer Ecke unhaltbar zum verdienten Ausgleich ein.

Die Hausherren gaben sich mit dem Remis nicht zufrieden und warfen alles nach vorne. In der Nachspielzeit wurde ihr Engagement belohnt: Nach einer Hereingabe von Berkan Altug konnte Loher zunächst gegen Ünal abwehren, doch Omar Seni Worogo stand bereit und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Altug sorgte mit einem sehenswerten Schuss für den 5:3-Endstand.