Bei 34 Grad: Energie Cottbus setzt sich gegen Stadtauswahl durch

– Foto: Imago Images





Denn die Elf von Tobias Voigt war taktisch klug eingestellt, sodass die Wollitz-Elf einige Spielminuten benötigte, um nennenswert vor das Gehäuse der Stadtauswahl zu kommen. Mit Stanley Hauptstein war ein Akteur im FCE-Strafraum, der mutig den Abschluss suchte. Aber Marcel Lotka nahm den Ball ohne Probleme auf (5.). Später folgten zwei Großchancen für den FCE. Zuerst schlenzte Jannis Boziaris einen Freistoß über die Mauer, welcher an das Lattenkreuz klatschte (12.).





Dann zog Jonas Hofmann zentral nach einem Eckball ab. Aber Marius Weeke rieß die Arme hoch, um den Ball aufzunehmen (16.). Dann ging Energie nach einer schönen Kombination über die rechte Außenbahn in Führung. Rechts im Strafraum beförderte Tim Campulka das Spielgerät ins lange untere Eck (25.).



Im zweiten Durchgang wechselte Pele Wollitz komplett durch, sodass alle nominierten Akteure auf Spielminuten kamen. Weitere Tore fielen erst einmal nicht, da sich die Stadtauswahl taktisch klug verhielt, und die Zweikämpfe leidenschaftlich annahm. Es gab hin und wieder Situationen zum Konterspiel. Jedoch verteidigte es der FCE clever im Raum.





So fuhr dann Energie einen Angriff über die linke Bahn, welcher über Anderson Lucoqui lief. Seine Hereingabe landete bei Julian Guttau, der im Strafraum mit viel Ruhe vor dem Tor vollendete (62.). Kurze Zeit später verpasste Tobias Pawlowski auf der Gegenseite nur ganz knapp einen Eckball per Kopf zu verwerten. Das runde Leder flog um Zentimeter am Tor vorbei. Energie machte dann den Deckel in den Schlussminuten drauf. Einen zunächst abgewehrten Ball verwertete Ryan Malone zum 3:0 (76.). Dann nutzte Julian Guttau einen hohen Ball zum 4:0 (78.).



______

So trat die Cottbuser Stadtauswahl an:



Marius Weeke (SV Wacker 09) - Kevin Jordan (SG Groß Gaglow), Jaro Preuß (SV Wacker 09), Mathias Krüger (SG Groß Gaglow), Martin Dahm (SG Sielow)- Xavier Rumplasch (SV Wacker 09), Nico Adomeit (Kahrener SV), Kevin Karow (Viktoria Cottbus) - Richard Lampel (SV Wacker 09), Louis Konzack (SG Groß Gaglow), Stanley Hauptstein (SG Sielow)



Trainer: Tobias Voigt (SV Wacker 09)



Reservebank: TW: Anton Schieske (Eiche Branitz), AW: Max Pilzecker (SV Wacker 09), Sten Ole Assatzk (Eiche Branitz), Jannis Preuß, Lucas Seidel (Kahrener SV), MI: Nico Klammer (VfB Cottbus), Marcel Basto (Eiche Branitz), Calvin Raak (SV Wacker 09), Lennard Mund (SG Groß Gaglow), ST: Marcel Dietz (RW Merzdorf), Tobias Pawlowski (VfB Döbbrick)