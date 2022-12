Bei 07 Ludwigsburg ist alles anders Zwischenbilanz in der Kreisliga B1

Viel geht nicht an die Öffentlichkeit, was in den zurückliegenden Wochen geschah. Dazu sagen kann und will ich nichts.

Sicher war es bei 07 Ludwigsburg kein Auftakt nach Maß. Es gab viele interne Probleme, personelle Änderungen in der Führungsebene des Vereins - und zum auslaufenden Jahr in der Spielerstruktur.

Das Fazit bei allen Spielern war deshalb einheitlich: er ist ein klasse Coach und seine Handschrift wird noch Früchte tragen.

Im Moment ist 07 intensiv auf Spielersuche und Tim freut sich über jeden Interessenten, der mal reinschnuppern möchte (schreibt mir auf 07fan@web.de). 07 wird seinen Weg machen. Es ist nun einmal so: aller Anfang ist schwer.

Zum Schluss möchte ich noch kurz einen positiven Aspekt erwähnen, der viele Spieler dazu bewog, auch bei Niederlagen nach dem Abpfiff mit erhobenem Haupt zum Spielfeldrand zu kommen: bei den Balljungz abzuklatschen.

Der Fanklub sucht sicher weit und breit seinesgleichen. Mit dem sensationellen Auftakt (ein riesiges Banner mit '07 ist zurück') im Ludwig-Jahn-Stadion entwickelte sich ein echter Selbstläufer: nach und nach fand sich ein kleiner Trupp zusammen, der in jedem Spiel von sich reden macht. Mit eigenen Gesängen, Trommel, Zaunfahnen und aktuellen Bannern geben die Jungs alles. Egal ob Sieg oder Niederlage, egal wie das Wetter ist - und egal, wie die Liga heißt: Die Balljungz sind da. Und dankbar kommen die Jungs nach 90 Minuten hinüber zum Abklatschen…

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.