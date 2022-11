Behnke rettet Punkt für die Gäste

Zum Topspiel bei der starken Zweitvertretung aus Triptis musste unsere 2. Mannschaft am Sonntag antreten. Bei bestem Wetter und gut bespielbaren Rasen entwickelte sich in der 1. Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Die erste Chance gehörte in der 3. Minute unserer SG, als Paul Pfaffendorf im Strafraum Steven Rödiger freispielte, dieser den Ball aber am langen Eck vorbeischoss. Im direkten Gegenzug verfehlte ein Freistoß von Mohammad Moradie das Gästetor nur knapp. Beide Mannschaften suchten immer den Weg nach vorne, doch die beiden Abwehrreihen verteidigten stark. Die nächste Chance zur Führung hatte wieder unsere 2. Mannschaft, doch Paul Pfaffendorf konnte in der 28. Minute einen vom Chemie-Torwart fallen gelassenen Ball nicht im Tor unterbringen. Die Hausherren danach besser in der Partie und vor allem nach Standards brandgefährlich. Mit vereinten Kräften und etwas Glück konnte unsere SG diese aber immer klären. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

In der 2. Halbzeit das gleiche Bild. Viele Zweikämpfe um jeden Ball, viele Spielunterbrechungen, wenige Chancen. Die beste Chance hatte dann Nico Podolsky in der 65. Minute, doch sein Schuss ging knapp links am Tor vorbei. Die Aland-Elf versuchte immer wieder offensiv in Erscheinung zu treten, doch viele Umschaltmomente wurden nicht gut ausgespielt. Ab der 75. Minute gaben die Hausherren noch einmal Gas. Eine gefährliche Flanke verlängerte unser Spieler Marcus Wagner an die eigene Querlatte, der anschließende Kopfball von Mohammad Moradie ging nur aufs Tordach. In der 85. Minute gab es für die Hausherren einen Handelfmeter. Diesen konnte unser Torwart Martin Behnke aber stark parieren und auch der Nachschuss fand zum Glück aus Sicht der SG nicht den Weg ins Tor. Doch Triptis gab nicht auf, unsere Elf verteidigte aber weiterhin leidenschaftlich. Nico Podolsky hatte in der 90. Minute noch einmal die Chance zur Führung, doch sein Schuss ging am langen Eck vorbei. So blieb es beim 0:0.

Aufgrund der Chancen für Triptis am Spielende ein etwas glücklicher Punkt, den wir aber gern mitnehmen. Die kämpferische Leistung der Aland-Elf war stark. Nun gilt es in der Krölpaer Kirmes-Woche an den spielerischen Feinheiten zu arbeiten, um am Kirmes-Sonntag gegen Gahma wieder 3 Punkte holen zu können.

Text: Daniel Aland