Der stark dezimierte Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 hat beim FSV Pfaffenhofen 1:3 verloren. eine Personalie sorgt für Unruhe.

Da war mehr drin: Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 unterlag beim Tabellenfünften FSV Pfaffenhofen um DAZN-Reporter Maximilian Siebald am Samstag 1:3. Mindestens ein Remis wäre verdient gewesen.

Das Dachauer Rumpfensemble lieferte einen beherzten Kampf und gab nie auf. Und in der zweiten Halbzeit machte die Mannschaft von Trainer Gökhan San ein richtig gutes Spiel. Im ersten Durchgang allerdings agierten die Dachauer zu ängstlich gegen den mit großen Namen gespickten Gast㈠geber.

16 Spieler hatte San dabei, davon drei aus der „Zweiten“, die sich gern für ihren Verein zur Verfügung stellten und auf die Bank setzten. Mit Stefan Vötter und Ivan Invanovic hielten zwei angeschlagene Stammspieler 90 Minuten durch.

Neben vielen Verletzten fehlte Antony Manuba. Wie berichtet, zog der Defensivspieler dem Punktspiel für Dachau 1865 einen Auftritt in der Kings League vor. „Natürlich sind wir mehr als enttäuscht, wenn sich ein Spieler dazu entscheidet, in einer so wichtigen Phase der Saison lieber auf einer Showbühne in der Kings League zu stehen als mit seinen Teamkollegen gegen die Abstiegsrelegation zu kämpfen“, sagte 65-Abteilungsleiter Jonas Hoffmann. „Wir werden den Vorfall intern aufarbeiten und die ent㈠sprechenden Konsequenzen ziehen.“

Konsequenzen nach Manubas Absage

Beide Mannschaften hatten fünf Torchancen. Nur dass Pfaffenhofen daraus drei Tore machte, der TSV 1865 leider nur eines. „Zu den Gegentoren möchte ich gar nicht viel sagen, solche Fehler dürfen uns so nicht passieren, und teilweise assistieren wir dem Gegner sogar“, urteilte Trainer San. „Trotzdem ein großes Lob an das Team, die Jungs kämpfen seit Wochen mit vielen Herausforde㈠rungen.“

Die Dachauer begannen passiv und hatten wenig Zugriff auf das Spiel. Im Aufbau gab es zudem zu viele und häufig schnelle Ballverluste.

Das 1:0 fiel in der 27. Minute. Torschütze war Michael Senger, der aus 17 Metern unbedrängt abzog und Dachaus Keeper Jakob keine Chance ließ. Doch die Dachauer antworteten, Berkant Barin erzielte in der 31. Spielminute aus dem Nichts das 1:1. Er ließ seinen Gegenspieler nach einem langen Querpass ins Leere laufen und vollendete eiskalt aus zwölf Metern. Sebastian Kolbe, einst für Bayreuth Torhüter in der Dritten Liga, war geschlagen.