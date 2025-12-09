Behcet Öztürk neuer Trainer beim SV Schwetzingen

Behcet Öztürk wird zur Rückrunde neuer Trainer der 1. Mannschaft des SV Schwetzingen. Öztürk hat einen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler tritt die Nachfolge von Bartos Franke an.

Anzeige Behcet Öztürk ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst, nimmt die Herausforderung jedoch mit großer Vorfreude an. Er wird künftig sowohl als Trainer als auch als Spieler für den SV Schwetzingen aktiv sein. Mit seiner Erfahrung in beiden Rollen möchte er die Mannschaft voranbringen.