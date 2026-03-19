Behalten Bergfried und Jan Wellem die weißen Rückrunden-Westen?

Legt Südwest Köln den Rückrunden-Blues gegen Rheinsüd ab? – Foto: Marie Piorkowski

Das abgeschlagene Schlusslicht SC Brühl wittert seine Chance, ausgerechnet gegen Schwarz-Weiß Köln den zweiten Sieg zu landen. Da die einzigen drei Punkte der Brühler in der gesamten Spielzeit aus dem Hinspiel-Sieg gegen genau diesen Gegner stammen, stehen die Kölner Gäste vor einer harten Prüfung. Parallel dazu muss der souveräne Spitzenreiter SpVg Deutz 05 beim TFC beweisen, dass die Tabellenführung auch ohne den urlaubenden Severin Krayer nicht ins Wanken gerät.

Stellt Brühl den Kölnern erneut ein Bein? Wenn das Schlusslicht SC Brühl den SC Schwarz-Weiß Köln empfängt, schwingt eine psychologischen Note mit. Rein tabellarisch scheint die Sache klar: Brühl plant mit lediglich drei Punkten auf dem Konto bereits für die Kreisliga A, während die Kölner jeden Zähler brauchen, um den Rückstand auf das rettende Ufer zu verkürzen.

Doch Vorsicht ist geboten: Die einzigen Punkte, die der SC Brühl in dieser gesamten Spielzeit sammeln konnte, stammen aus dem Hinspiel gegen genau diesen Gegner. Der 3:2-Erfolg der Brühler in der Hinrunde brennt den Schwarz-Weißen sicher noch heute auf der Seele. Brühl setzt auf den Nachwuchs und Heimvorteil Trotz der aussichtslosen Tabellensituation denkt man im Schlosspark nicht ans Aufgeben. Trainer Taner Durdu nutzt die verbleibenden Spiele, um die Weichen für die Zukunft zu stellen und die nächste Generation zu integrieren. Die ordentliche Leistung gegen Jan Wellem bis zur Stundenmarke dient dabei als Mutmacher.

"Wir haben eine sehr junge Mannschaft und zuletzt noch zwei U19-Spieler hochgezogen, sodass wir künftig noch mehr auf unseren Nachwuchs setzen werden. Wenn wir an die Leistung anknüpfen, die wir gegen Jan Wellem bis zur 60. Minute gezeigt haben, rechne ich mir durchaus etwas aus und sehe die Chance, Punkte zu holen. Wir werden voll auf Sieg spielen. Wir haben keine Angst, sondern gehen mit dem Selbstverständnis in die Partie, dass wir ein Heimspiel haben und dort nichts verschenken dürfen. Wir werden fighten, kämpfen und alles reinwerfen. Wenn wir das auf den Platz bringen, haben wir die Chance, die drei Punkte bei uns zu behalten", erklärt Durdu entschlossen. SW Köln unter maximalem Druck Für Schwarz-Weiß Köln ist dieses Spiel die ultimative Pflichtaufgabe. Nach der bitteren 0:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Hürth II am letzten Spieltag ist der Spielraum für Fehler auf Null geschrumpft. Eine erneute Pleite gegen das Tabellenschlusslicht wäre schlichtweg inakzeptabel. Schwarz-Weiß muss beweisen, dass sie aus der Hinspiel-Niederlage gelernt haben und gegen die junge Brühler Truppe die nötige Reife und Abgeklärtheit auf den Platz bringen. Für Brühl hingegen geht es um die sportliche Ehre und die Bestätigung, dass sie für Überraschungen gut sind, wenn man sie unterschätzt.

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd DJK Südwest Köln DJK Südwest 15:30 PUSH

Turnaround-Duell: Rheinsüd und Südwest suchen die Form Krisengipfel wäre bei den Tabellenplätzen 8 und 3 zu hoch gegriffen, doch der Motor stottert bei beiden Teams. Am 20. Spieltag empfängt der FC Rheinsüd Köln die DJK Südwest Köln. Die Bilanz nach der Winterpause liest sich für beide Seiten ernüchternd: Jeweils nur vier Pünktchen aus vier Partien stehen zu Buche. Während Rheinsüd noch an der heftigen 1:6-Klatsche gegen Deutz knabbert, ärgert sich Südwest über das 2:2-Remis gegen Kellerkind Zündorf, durch das man im Aufstiegsrennen wertvollen Boden verlor. Im Hinspiel trennte man sich mit einem gerechten 1:1. Wer am Sonntag die Nase vorn haben will, muss vor allem eines: den "Rückrunden-Blues" endlich abschütteln. Krämer fordert Reaktion nach dem Deutz-Spiel Für Rheinsüd-Coach Stefan Krämer war die letzte Woche eine zum Vergessen. Nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter gilt es nun, die Scherben aufzusammeln. Die Personallage bleibt zwar angespannt, doch Ausreden lässt Krämer nicht gelten. "Mit Südwest wartet das nächste Top-Team und damit die nächste schwere Aufgabe auf uns. Nach den unbefriedigenden Spielen in der vergangenen Woche wollen wir unbedingt einen Turnaround schaffen. Dafür haben wir unter der Woche intensiv gearbeitet, Dinge klar angesprochen und sind als Team enger zusammengerückt. Am Sonntag wird es darauf ankommen, alles zu investieren, um den Spielverlauf und vielleicht auch das nötige Spielglück auf unsere Seite zu ziehen", erklärt Krämer. Gegen Deutz habe ma zu viele Möglichkeiten zugelassen, was man gegen Südwest besser machen will. "Wir müssen Fehler reduzieren und gleichzeitig wieder selbstbewusst unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen. Uns ist bewusst, dass es eine große Herausforderung wird, weil Südwest enorme Qualität hat. Trotzdem werden wir alle Kräfte bündeln, trotz der angespannten Personalsituation durch Verletzungen und Sperren. Wir sind überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen werden und alles daransetzen, die drei Punkte bei uns zu behalten", so Krämer. Errens: „Noch nicht am Limit“ Auch bei der DJK Südwest ist man weit davon entfernt, in Jubelstürme auszubrechen. Der "Winterschlaf", von dem Trainer Daniel Errens spricht, scheint zwar langsam beendet, doch die Leichtigkeit der Hinrunde fehlt noch spürbar. Der Fokus liegt nun darauf, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. "Rheinsüd befindet sich aktuell in einem kleinen Tief. Das ist nach einer Winterpause aber auch nicht ungewöhnlich – das haben wir selbst zu Beginn der Rückrunde gespürt, als wir noch ein Stück weit im Winterschlaf waren", erklärt Errens. Mit vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen habe man dieses Tief überwunden und wolle nun nachlegen. "Wir wollen wieder punkten – am liebsten natürlich gewinnen. Wir gehen jedes Spiel mit dem Anspruch an, es für uns zu entscheiden, und so bereiten wir uns auch in der Woche vor. Uns ist bewusst, dass es eine schwere Aufgabe wird. Wir sind noch nicht am Limit unseres Leistungsvermögens angekommen, deshalb gilt es, auf die letzten beiden Spiele noch eine Schippe drauflegen, um am Ende die Möglichkeit zu haben, Rheinsüd zu schlagen", so Errens.

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr Türkischer FC Köln 2001 TFC Köln Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 15:30 PUSH

Spitzenreiter Deutz ohne Torjäger Krayer beim TFC Der Türkische FC Köln empfängt den Tabellenführer SpVg Deutz 05. Die Rollen könnten klarer kaum verteilt sein. Während Deutz mit 43 Punkten von der Spitze grüßt und auswärts in dieser Saison noch gänzlich ungeschlagen ist, kämpft der TFC (Platz 15, 14 Punkte) um den Klassenerhalt. Dass die Trauben für die Gastgeber hoch hängen, zeigt der Blick auf das Hinspiel, das die Deutzer deutlich mit 6:0 für sich entschieden. Doch der TFC wittert Morgenluft: Trotz der knappen 1:2-Niederlage gegen die Rheindörfer am vergangenen Wochenende beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer lediglich zwei Zähler. Ein Punktgewinn gegen den Primus wäre für die Moral im Abstiegskampf Gold wert. Deutz muss Erfolgsserie ohne Hattrick-Schützen fortsetzen Deutz-Trainer Hannes Diekamp warnt trotz der beeindruckenden 6:1-Gala gegen Rheinsüd vor Überheblichkeit. Besonders bitter für den Spitzenreiter: Ausgerechnet Severin Krayer, der sich gegen drei Mal in die Torschützenliste eintrug, steht nicht zur Verfügung. "Uns erwartet ein sehr schweres Auswärtsspiel beim TFC. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass es in dieser Liga gefühlt nur 50:50-Spiele gibt. Nichtsdestotrotz wollen wir den Schwung aus dem letzten Heimspiel mitnehmen. Sehr schade ist, dass weiterhin Niklas Grob ausfällt und nun auch Severin Krayer fehlt, der zuletzt in überragender Form war und sich aktuell im Urlaub befindet. Dennoch haben wir einen guten und breiten Kader, um das aufzufangen. Mit der richtigen Einstellung und unserer fußballerischen Qualität wollen wir schauen, dass wir etwas Zählbares mitnehmen – im besten Fall natürlich drei Punkte", so Diekamp. Kann der TFC die Deutzer Auswärtsweste beschmutzen? Für den Türkischen FC Köln wird es darauf ankommen, defensiv deutlich stabiler zu stehen als im Hinspiel. Die Deutzer Offensive ist auch ohne Krayer brandgefährlich, doch die Gastgeber haben den Vorteil, dass sie gegen den Tabellenführer absolut nichts zu verlieren haben. Während Deutz den Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Schönenbach verteidigen will, zählt für den TFC im Kampf gegen den Abstieg jeder Zentimeter Boden.

Rheindörfer wollen Serie in Frielingsdorf ausbauen Während der SV Frielingsdorf nach der 1:4-Pleite im Derby gegen Heiligenhaus die Wunden leckt, schwimmt die SpVg Rheindörfer auf einer Erfolgswelle. Die Gäste sind im Kalenderjahr 2026 noch ungeschlagen und haben sich bis auf fünf Zähler an den zweiten Platz herangerobbt. Das Hinspiel war mit einem 2:1 für die Rheindörfer eine knappe Angelegenheit – ein Ergebnis, das die Rheindörfer am Sonntag nur zu gerne wiederholen würden. Dreiner setzt auf Balance gegen "erwachsene" Kölner Frielingsdorfs Trainer Andreas Dreiner weiß genau, welches Kaliber am Sonntag auf seine Defensive zukommt. Um gegen den Tabellenfünften zu bestehen, fordert er von seiner Mannschaft eine deutliche Steigerung in der taktischen Disziplin und im Umschaltspiel. "Auf uns kommt ein spielstarke und erwachsene Mannschaft zu. Wir werden uns trotzdem nicht verstecken. Wir brauchen eine gute Balance zwischen Kompaktheit und zielstrebigen Fußball nach vorne. Wenn uns das gelingt können wir auch gegen so einen Gegner Punkte holen", erklärt Dreiner im Vorfeld der Partie. Für Frielingsdorf geht es darum, den Neun-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone zu wahren und nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Tillmann warnt vor Überheblichkeit: "Kein Selbstläufer" Bei der SpVg Rheindörfer herrscht nach zwei Last-Minute-Siegen in Folge und dem Erfolg im Pokal derzeit pure Euphorie. Dennoch tritt Trainer Sebastian Tillmann bewusst auf die Bremse. Er weiß, dass die Reise ins Bergische Land oft tückisch sein kann. "Wir wollen die Euphorie aus dem Pokalspiel und die Energie aus den beiden Last-Minute-Siegen in der Liga mit nach Frielingsdorf nehmen. Uns ist aber auch bewusst, dass uns dort eine schwere Aufgabe erwartet und das Spiel alles andere als ein Selbstläufer wird. Entscheidend wird sein, unsere taktischen Grundlagen wieder auf den Platz zu bringen, denn genau das ist die Basis unseres Spiels. Wir haben hohe Ansprüche an uns selbst und wollen diesen auch in Frielingsdorf gerecht werden", so Tillmann.

Jan Wellem will Heim-Serie gegen den HSV ausbauen Der SSV Jan Wellem ist derzeit das Maß aller Dinge in der Rückrunde. Vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte – die Heim-Weste der Gladbacher ist in dieser Saison noch blütenweiß. Am Sonntag empfängt der Tabellenvierte (37 Punkte) den Rangsiebten Heiligenhauser SV. Während Jan Wellem den Druck auf das Spitzentrio hochhalten will, reist der HSV mit dem Rückenwind eines Derby-Sieges an. Gsella fordert spielerische Steigerung Trotz der beeindruckenden Punkteausbeute und dem jüngsten 4:0-Erfolg gegen Brühl sieht Jan-Wellem-Trainer David Gsella noch Optimierungspotenzial. Für ihn ist die reine Ergebnisausbeute nicht alles, er fordert von seiner Elf eine Weiterentwicklung im spielerischen Bereich. "Das nächste Heimspiel, das wir erfolgreich gestalten wollen und müssen. Uns erwartet ein sehr guter Gegner, eine junge Mannschaft, die als Aufsteiger eine starke Saison spielt. Wir müssen wieder an unsere Grenzen gehen und sogar noch eine Schippe drauflegen. Die Ergebnisse in den letzten Spielen waren zwar gut, aber in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, ist noch Luft nach oben. Deshalb brauchen wir am Sonntag eine bessere Leistung, um das Spiel erfolgreich zu gestalten", so Gsella. HSV in der komfortablen Außenseiterrolle Der Heiligenhauser SV blickt mit einer Mischung aus Realismus und Vorfreude auf den kommenden Gegner. Nach dem überzeugenden 4:1 gegen Frielingsdorf kann die Elf von Andy Essins befreit aufspielen, da der Klassenerhalt bei 30 Punkten bereits in greifbarer Nähe scheint. Dass Jan Wellem ein anderes Kaliber ist, mussten die Heiligenhauser bereits im Hinspiel schmerzlich erfahren. "Für uns ist es eines der vermeintlich leichtesten Spiele, weil Jan Wellem klarer Favorit ist. Im Hinspiel haben wir ordentlich Lehrgeld gezahlt. Jan Wellem ist unter David Gsella noch ohne Punktverlust und verfügt auch in der Rückrunde über den stärksten Kader. Wir fühlen uns in der klaren Außenseiterrolle wohl und werden alles daransetzen, zumindest einen Punkt mitzunehmen", erklärt Essins.

Wiedergutmachung am Bergsegen: Hoffnungsthal empfängt erstarkte Hürther Reserve Punktetechnisch sind der TV Hoffnungsthal und Hürth II mit jeweils sechs Zählern gleich in die Rückrunde gestartet sind. Während die Heimelf (Platz 6, 30 Punkte) nach der herben 0:4-Klatsche in Leverkusen auf Wiedergutmachung brennt, reist der FC Hürth II mit dem Rückenwind eines wichtigen Zu-Null-Sieges im Gepäck an. TVH fordert Reaktion: Welches Gesicht zeigt die Dagdelen-Elf? Nach dem „gebrauchten Sonntag“ gegen Bergfried Leverkusen ist die Stimmung in Hoffnungsthal fokussiert. Maciek Gawlik, der sportliche Leiter des TVH, nimmt die Mannschaft für das kommende Heimspiel in die Pflicht. Er sieht den Schlüssel zum Erfolg vor allem in der mentalen Einstellung. „Ich bin gespannt auf die Reaktion der Jungs. Es geht darum, dass wir wieder das Gesicht zeigen, zu dem wir in der Lage sind. Ich glaube, wir können jeden schlagen – aber wir können auch gegen jeden Probleme bekommen. Am Ende entscheiden wir selbst, wie so ein Spiel ausgeht. Wenn wir den Kampf und den Einsatz nicht voll annehmen, wird es schwierig“, so Hoffnungsthals sportlicher Leiter Maciek Gawlik. Gawlik warnt davor, Hürth II an ihrem Tabellenplatz zu messen. Die Gäste hätten gegen die Top-Teams der Liga bewiesen, dass sie „unangenehm“ zu bespielen sind. Für Hoffnungsthal geht es darum, den Sechs-Punkte-Vorsprung auf Hürth auszubauen und den Blick wieder nach oben richten zu können. Hürth II mit Respekt vor der TVH-Offensive Auf der Gegenseite herrscht bei Trainer Thomas Frohn Zuversicht, gepaart mit gesundem Respekt vor der Offensivpower der Gastgeber. Besonders ein Name steht dick unterstrichen auf dem Taktikboard: Anton Musculus. „Wir fahren am Sonntag nach Hoffnungsthal und haben großen Respekt vor der Mannschaft und ihrer Heimstärke. Sie verfügen über eine sehr starke Offensive, allen voran Anton Musculus. Unser Ziel ist es, die defensive Stabilität aus dem letzten Spiel wieder auf den Platz zu bringen und etwas Zählbares mitzunehmen, um den Anschluss an das obere Mittelfeld herzustellen.“ Mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge kann die Hürther Reserve befreit aufspielen. Ohne Angst, aber mit einer kompakten Defensive will Frohn den Gastgebern den Zahn ziehen und den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen.

Bergfrieds Siegeszug trifft auf Niehler Krisenmodus Im Kölner Norden prallen am kommenden Sonntag Welten aufeinander. Während der SV Bergfried Leverkusen mit der maximalen Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen seit der Winterpause durch die Liga pflügt, brennt beim CfB Ford Niehl sprichwörtlich der Baum. Nach der knappen Niederlage gegen Schönenbach und dem bitteren Pokal-Aus gegen den C-Ligisten SV Westhoven-Ensen herrscht Alarmstufe Rot. Oymak: „Die schwierigste Phase meiner Trainerkarriere“ Niehl-Coach Dogan Oymak findet vor dem Duell gegen den Tabellenneunten drastische Worte. Die personelle Misere scheint dem 39-Jährigen jegliche taktische Flexibilität geraubt zu haben. „Ganz ehrlich: Das ist gerade die schwierigste Phase meiner Trainerkarriere. Man fühlt sich teilweise hilflos, weil man kaum noch Optionen hat und jede Woche neu improvisieren muss“, so Oymak . Das Ausscheiden im Kreispokal unter der Woche scheint tiefe Spuren hinterlassen zu haben. Oymak gesteht offen: „Nach den Niederlagen gegen Schönenbach und im Pokal gegen Westhoven-Ensen ist auch mental etwas weggebrochen. Die Leichtigkeit und die Überzeugung fehlen im Moment. Wir stehen mit dem Rücken komplett zur Wand.“ Für Sonntag fordert er daher eine Rückbesinnung auf die absoluten Grundtugenden: „Es geht nicht um Taktik oder Schönheit, sondern um Haltung, Charakter und die Bereitschaft, füreinander alles reinzuwerfen.“ Müller warnt: „Der Schein trügt ein Stück weit“ Auf der Gegenseite ist man sich trotz des eigenen Erfolgslaufs der Tücke dieser Aufgabe bewusst. Bergfried-Trainer Stefan Müller lässt sich nicht von der Niehler Krise blenden und verweist auf die knappen Ergebnisse des Gegners gegen die Crème de la Crème der Liga. „Bei Ford Niehl ist es sicherlich eine der unangenehmsten Aufgaben. Dort ist es immer schwierig, weil sie eine sehr kompakte und unangenehme Mannschaft haben, die im Kollektiv gut funktioniert. Der Schein trügt da ein Stück weit“, warnt Müller. Für Bergfried ist es ein echtes Richtungsspiel, um sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen. „Für uns ist das ein Sechs-Punkte-Spiel, weil sie in direkter Schlagdistanz sind. Deshalb werden wir da mit viel Respekt hinfahren und wissen um die Bedeutung der Partie. Wir kommen zwar mit einem guten Lauf, aber werden die Aufgabe sehr demütig angehen und alles investieren“, so der Coach weiter. Personelle Sorgen auf beiden Seiten Während Niehl quasi wöchentlich das Team neu erfinden muss, hat auch Bergfried Ausfälle zu verkraften. Besonders bitter wiegt der Ausfall von Enes Yürük, der sich beim 4:0 gegen Hoffnungsthal das Handgelenk brach. Zudem wackelt Torwart Max Ueing (muskuläre Probleme) und Taha Uluc fällt weiterhin aus. Ob Niehl in der „schwierigsten Phase“ über sich hinauswachsen kann oder der Bergfried-Express mit dem fünften Sieg in Folge weiterrollt, wird sich am Sonntag zeigen. Das Hinspiel (4:3 für Bergfried) versprach jedenfalls Tore satt.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Germania Zündorf 1913 FC Zündorf SV Schönenbach 1920 Schönenbach 15:00 PUSH