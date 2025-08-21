Begunk führt Holstein auch in der neuen Saison an

Sarah Begunk wird auch in der kommenden Saison die Kapitänsbinde bei den Holstein Women tragen. Die 31 Jahre alte Mittelfeldspielerin spielt seit 2012 für den Kieler Verein und gehört damit zu den prägenden Figuren im Kader. Bereits im DFB-Pokalspiel gegen den SV Meppen am vergangenen Wochenende führte sie die Mannschaft aufs Feld, nun ist ihre Rolle offiziell für die gesamte Spielzeit bestätigt.

Führungsstruktur mit klarer Aufteilung

Begunk, die als erfahrene und zuverlässige Führungsspielerin gilt, soll nicht nur auf dem Platz, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich Verantwortung übernehmen. Sie verkörpert damit zentrale Eigenschaften, die von einer Spielführerin erwartet werden. Unterstützt wird sie in dieser Funktion von Torhüterin Lela Naward, die zur ersten Stellvertreterin ernannt wurde und sich in ihrer zweiten Saison im Verein etabliert hat.

Als dritte Kapitänsstellvertreterin wurde Defensivspielerin Jasmin Grosnick benannt. Alle drei Spielerinnen gehören zudem dem Mannschaftsrat an. Dieses Gremium wird ergänzt durch die Verteidigerinnen Luiza Zimmermann und Luisa Erbar. Damit setzen die Holstein Women auf eine breite Führungsstruktur, die verschiedene Positionen und Erfahrungsprofile vereint.