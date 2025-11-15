Beginn der Rückrunde

Es ist der 16. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost, die Liga startet in die Rückrunde. Der SVE reist nach Hauenstein, wo der TV/SC Hauenstein II schon wartet. Die Gastgeber werden in dieser Saison den Sprung nach ganz vorne wohl nicht mehr schaffen, zeigen aber immer wieder, zu welchen außerordentlichen Leistungen sie im Stande sind. So auch am vergangenen Wochenende, als Meisterschaftsaspirant SC Busenberg mit einer 4:3- Niederlage auf die Heimreise geschickt wurde. Nach 14 absolvierten Spielen stehen 25 Punkte und ein Torverhältnis von 36:31 auf der Habenseite. Spielertrainer Jannik Oestreicher ist mit 10 Toren treffsicherster Schütze im Team. Das in Hauenstein jedoch auch etwas möglich ist, zeigte kürzlich der SV Ruhbank, der beim 2:2-Unentschieden einen Punkt entführte. Wie auch immer, es wartet ein sehr starker Gegner auf den SVE. Die Mannschaft muss alles auf dem Platz lassen und sich bietende Chancen im Kasten versenken, wenn man die Heimreise nicht mit einer Niederlage im Gepäck antreten möchte. Das Spiel in der Vorrunde konnte der SVE mit 4:3 für sich entscheiden.