Begeisterung bei 1200 Fans: VELTINS-Heimspiel ein voller Erfolg Tolles Rahmenprogramm beim Spiel auf Schalke +++ Gewinnerverein DJK Wacker Mecklenbeck III und sein Gast TSV Handorf II trennen sich 0:0

Der Traum eines jeden Amateur-Fußballers – ein Mal im Leben nicht das Meisterschaftsspiel in der Kreisliga auf der heimischen Bezirkssportanlage austragen, sondern wie ein richtiger Fußball-Profi in einem Bundesligastadion. VELTINS machte dies am letzten Sonntag möglich: Der Gewinnerverein, die DJK Wacker Mecklenbeck III, trug sein Heimspiel gegen den TSV Handorf II in der Arena auf Schalke aus.