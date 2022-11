Begeisternder Fussball auch ohne Treffer 1. Liga, Gruppe 3: Wettswil-Bonstetten - Paradiso

Die Spitzenpaarung hielt, was sie versprach. Zuerst gab Leader Paradiso den Ton an, später setzte WB mehr Akzente – der unentschiedene Ausgang ist leistungsgerecht.

Paradiso startete selbstbewusst in die Partie und liess den Ball gut in seinen Reihen zirkulieren. Zum ersten Abschluss gelangte Bennati, später versuchte es Foglia aus der Distanz und schliesslich blieb Rossinis Schuss in der Abwehr hängen. Allerdings fehlte es bei allen drei Versuchen an der Durchschlagskraft. WBs Taktik bestand offensichtlich darin, den Gegner kommen zu lassen und mit schnellem Umschaltspiel Konter zu setzen.

Zweiter gegen Erster – am letzten Samstag kam es in Wettswil zum 1.-Liga-Topschlager FCWB gegen FC Paradiso. Die Tessiner verfügen über die stabilste Abwehr wie auch den effizientesten Sturm, verloren allerdings in der Meisterschaft schon dreimal.

Nach Wiederanpfiff kamen die rund 300 Zuschauer in den Genuss einer hochklassigen Partie. WB drehte auf, griff den Gegner früher an und setzte Impulse. Die Gäste aus dem Sottoceneri liessen sich zwischenzeitlich einschüchtern, ohne aber eine ganz klare Torchance zuzulassen. Auch wenn es in ihrem Strafraum immer wieder ein bisschen brannte, zum Beispiel bei einem entstandenen Tohuwabohu im Anschluss an einen Eckball.

Die grösste Gelegenheit auf den ersten Treffer offenbarte sich WBs Topskorer Herger. Er drang unaufhaltsam in den Strafraum ein und wurde im letzten Moment am Torschuss gehindert – womöglich über der Grenze des Erlaubten. Die Reihe war wieder an den Tessinern, dessen Mauro seinen Gewaltschuss zu hoch ansetzte, im Gegenzug verfehlte WB-Boakyes Schlenzer in die hintere Torecke das Ziel um einen Meter.

Die intensive, spannende und hart, aber stets recht fair geführte Partie wurde in der Folge beim torlosen Stand abgepfiffen. "Das Unentschieden ist meines Erachtens gerecht", gab Russo, Abwehrturm der Tessiner und einst bei St. Gallen spielend, zu Protokoll.

"In Hälfte eins hatten wir einigen Ballbesitz mehr, jedoch stand WB gut, wartete geschickt zu und kam nie in Bedrängnis. Die zweiten 45 Minuten gestalteten sich offen. WB war nun um einiges aktiver, gelangte aber ebenfalls nicht zu zwingenden Chancen. Heute sahen wir zwei starke Mannschaften, die am Schluss der Saison sehr weit oben stehen können.“ Und Tessins Keeper Bellante meinte schmunzelnd auf die Frage, ob er mit dem Resultat zufrieden sei: "Ich hatte nicht viel Arbeit und zu Null ist natürlich immer okay."

Dank einer grandiosen Teamleistung blieb der FC Wettswil-Bonstetten zum elften Mal hintereinander ungeschlagen. Er liegt neu auf Rang drei, lediglich einen Zähler hinter den punktgleichen Lugano II und Paradiso.

