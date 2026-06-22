Begehrter Hamburger Torjäger hat einen neuen Verein

Der FC Voran Oha verstärkt sich bemerkenswert. – Foto: Andreas Santner

Der FC Voran Ohe legt in seiner Kaderplanung noch einmal eindrucksvoll nach. Daniel Rohroff wechselt vom SC Schwarzenbek an den Amselstieg und soll künftig in der Landesliga Hamburg für Tore sorgen. Der 24 Jahre alte Angreifer kommt als amtierender Torschützenkönig der Bezirksliga und vollzieht den ersten Vereinswechsel seiner Laufbahn.

Schon in den Jahren zuvor hatte Rohroff regelmäßig getroffen. Nach FuPa-Daten stehen in seiner Herrenlaufbahn 132 Spiele und 58 Tore. Seine Entwicklung verlief dabei deutlich: Nach jeweils acht Bezirksliga-Treffern in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 gelangen ihm während Schwarzenbeks Landesliga-Jahr sieben Tore. Nun explodierte seine Quote regelrecht.

Rohroff ist eng mit Schwarzenbek verbunden. Dort begann er mit dem Fußballspielen und trug rund 20 Jahre das Trikot des Vereins. In der abgelaufenen Saison erreichte der Stürmer seinen vorläufigen persönlichen Höhepunkt: In 26 Einsätzen erzielte er 29 Tore und sicherte sich damit die Torjägerkanone.

Bei Voran Ohe wird der unter seinem Spitznamen „Lasso“ bekannte Stürmer als kompletter Torjäger beschrieben. Rohroff kann mit beiden Füßen, per Kopf und aus der Distanz für Gefahr sorgen. Seine Zahlen zeigen zudem, dass er nicht nur von einer einzelnen starken Phase profitiert hat, sondern sich über mehrere Jahre kontinuierlich weiterentwickelte.

Für Rohroff ist der Schritt nach Ohe in mehrfacher Hinsicht eine Veränderung. Er verlässt erstmals seinen Heimatverein und wechselt zugleich zurück in die Landesliga. Den Amselstieg kennt der Angreifer bereits aus der Saison 2024/25, als er dort noch als Gegenspieler mit dem SC Schwarzenbek antrat.

Die entscheidende Frage wird sein, wie schnell er seine außergewöhnliche Bezirksliga-Quote auf das höhere Niveau übertragen kann. Dass Rohroff bereits Landesliga-Erfahrung besitzt, dürfte ihm den Schritt erleichtern. In der Saison 2024/25 absolvierte er für Schwarzenbek 30 Partien in der Landesliga Hansa und erzielte sieben Treffer.

Für Ohe ist der Transfer deshalb mehr als eine Verpflichtung aufgrund einer auffälligen Torstatistik. Der Klub bekommt einen Angreifer im besten Fußballalter, der seit Jahren im Herrenbereich spielt, unterschiedliche Rollen im Sturm übernehmen kann und nach zwei Jahrzehnten bei einem Verein noch einmal bewusst eine neue Herausforderung sucht.

Rohroff und Dittrich bilden prominente Offensive

Besonders interessant wird der Transfer durch die übrigen Personalentscheidungen des Landesligisten. Mit Maximilian Dittrich kehrt ein weiterer hochkarätiger Offensivspieler von der TuS Dassendorf nach Ohe zurück. Der 29-Jährige hatte in der Hinrunde für Concordia Hamburg außergewöhnliche 28 Tore in 16 Landesliga-Spielen erzielt, ehe er im Winter nach Dassendorf wechselte.

Nun verfügt Voran Ohe mit Dittrich und Rohroff über zwei Angreifer, die in der vergangenen Saison auf unterschiedlichen Ebenen enorme Quoten vorweisen konnten. Dittrich hat bereits über viele Jahre in der Oberliga seine Qualität unter Beweis gestellt und die Landesliga während seiner Concordia-Zeit phasenweise dominiert. Rohroff kommt als bester Torschütze seiner Bezirksliga-Spielzeit hinzu.

Auch Chris-Ulrich Schulz kehrt an den Amselstieg zurück. Der fast zwei Meter große Angreifer bringt noch einmal ein anderes Profil mit und kann der Offensive zusätzliche Präsenz im Strafraum geben. Voran Ohe erhält dadurch mehrere Möglichkeiten, sein Angriffsspiel variabel auszurichten.

Der Konkurrenz dürfte nicht entgangen sein, welche Qualität der FC Voran Ohe für die neue Saison versammelt. Rohroff muss zwar zunächst beweisen, dass er seine 29-Tore-Saison eine Spielklasse höher bestätigen kann. Mit Dittrich an seiner Seite und einem vertrauten Landesliga-Umfeld findet er dafür allerdings vielversprechende Bedingungen vor.

Für Ohe ist der Transfer der nächste Hinweis auf große Ambitionen. Der Klub verpflichtet nicht nur den aktuellen Bezirksliga-Torschützenkönig, sondern kombiniert dessen Entwicklungspotenzial mit der Erfahrung und Abschlussqualität Dittrichs. Die Landesliga kann sich tatsächlich warm anziehen.

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