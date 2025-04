Begegnung auf Augenhöhe

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Der TuS will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen die Zweitvertretung von TuS Eintracht Bielefeld punkten. Der TuS Einigkeit Hillegossen gewann das letzte Spiel souverän mit 5:2 gegen KuS Beli Orlovi Srbija Bielefeld und muss sich deshalb nicht verstecken. Zuletzt holte TuS Eintracht Bielefeld II einen Dreier gegen BSV West (5:0).

Mit zehn Siegen weist die Bilanz des TuS genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die Angriffsreihe von TuS Eintracht Bielefeld II lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 59 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der bisherige Ertrag des Gasts in Zahlen ausgedrückt: elf Siege, zwei Unentschieden und neun Niederlagen.