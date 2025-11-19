Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Andreas LITZE Richter
Begegnung am Sandweg nach früher Führung abgebrochen
Am vergangenen Sonntag empfingen die Frauen des SVG Göttingen I den 1. FC Sarstedt auf dem Kunstrasenplatz am Sandweg. Von Beginn an bestimmte die SVG das Geschehen. In der dreizehnten Minute nutzte Gesa einen Fehler im Spielaufbau der Gäste und erzielte die Führung.
Nur wenige Minuten später kam es zu einer schweren Verletzung einer Sarstedter Spielerin. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Der SVG Göttingen I wünscht der verletzten Spielerin eine schnelle und vollständige Genesung.