 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Andreas LITZE Richter

Begegnung am Sandweg nach früher Führung abgebrochen

Schwere Verletzung einer Gästespielerin

Verlinkte Inhalte

Fr.-Oberliga NDS-Ost
FC Sarstedt
SVG Göttinge

Am vergangenen Sonntag empfingen die Frauen des SVG Göttingen I den 1. FC Sarstedt auf dem Kunstrasenplatz am Sandweg. Von Beginn an bestimmte die SVG das Geschehen. In der dreizehnten Minute nutzte Gesa einen Fehler im Spielaufbau der Gäste und erzielte die Führung.

Nur wenige Minuten später kam es zu einer schweren Verletzung einer Sarstedter Spielerin. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Der SVG Göttingen I wünscht der verletzten Spielerin eine schnelle und vollständige Genesung.

So., 16.11.2025, 11:00 Uhr
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
1. FC Sarstedt
1. FC SarstedtFC Sarstedt
Abgebrochen

Aufrufe: 019.11.2025, 09:40 Uhr
redAutor