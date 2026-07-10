Befürchtungen bestätigt: Geretsried Top-Stürmer fällt lange aus

19.06.2026, Tus Geretsried - TSV Murnau, GABRIEL FREIMUTH, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

„Die Spiele in Holzkirchen haben den Spielern gezeigt was möglich ist“, hofft der TuS-Coach, dass die Auftritte an der „Haidroad“ nachhaltig für positive Energie sorgen. Hat doch im Kader des Bayernligisten ein ordentlicher Umbruch stattgefunden, der durch diverse Ausfälle aktuell noch verstärkt wird.

Für die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried läuft bereits der Countdown für den Start in die neue Saison: An diesem Samstag (14 Uhr) steht beim TSV Grünwald das letzte Testspiel auf dem Programm. Nach dem erfolgreichen Blitzturnier beim TuS Holzkirchen mit zwei 2:1-Siegen gegen die Gastgeber und den TSV Schwaben Augsburg blickt Martin Grelics der Generalprobe gut gelaunt entgegen.

Was bisher nur vermutet werden konnte, wurde inzwischen nach Auswertung des MRTs Gewissheit: Das Zwicken in Srdan Ivkovics Wade entpuppte sich als Muskelfaserriss. Mit circa fünf Wochen Pause rechnet Grelics, die ersten Bayernliga-Partien wird der Torjäger verpassen. Da passt es vortrefflich, dass Belmin Idrizovic in den jüngsten Trainingseinheiten wieder voll belastbar mit der Mannschaft trainieren konnte. „Er bringt natürlich viel Qualität, auch im Training“, freut sich der Coach.

Ebenfalls wieder an Bord sind die zuletzt abwesenden Taso Karpouzidis, Lukas Kellner und Neuzugang Gabriel Freimuth. Nur als Zuschauer wird Kapitän Sebastian Schrills den Test in Grünwald verfolgen. Nach zwei Fouls im Spiel gegen Schwaben Augsburg und damit verbundenen schmerzhaften Stürzen klagt der Angreifer über Probleme mit der unteren Rückenmuskulatur. „Deshalb lassen wir ihn vorsichtshalber raus“, so Grelics. Weiterhin wegen Verletzung nicht zur Verfügung stehen Sebastian Rosina, Isni Redjepi und Torhüter Cedomir Radic.

Das personelle Wechselspiel offenbart ein leichtes Manko der Vorbereitung. „Der Kader ist in der Breite größer, dass ist erfreulich. Trotzdem sind nicht alle Spieler auf dem Stand, wo wir sie hinhaben wollen“, fasst der Cheftrainer zusammen. Positiv bewertet er seine Beobachtung, das „Haltung und Mindset“ sich gut entwickelt haben. Jeder arbeite gut für sich und für die Mannschaft. Zudem sei erkennbar, dass „gewisse Abläufe bereits gut angewandt werden“, so Grelics. „Welche Räume wir im Zentrum bespielen wollen, wie einzelne Positionen interpretiert werden sollen – das hat sich im Offensivspiel verbessert“.

Beim Thema Restverteidigung sehe er zwar noch Nachholbedarf. „Aber insgesamt sind die letzten Spiele für mich ein Schritt nach vorn“, fasst der Coach zusammen. Der nächste Step soll in Grünwald gemacht werden. Wenngleich er davon ausgehe, und das auch mit Blick auf den Start beim TSV 1860 München II (Fr., 19 Uhr), „dass sicher noch nicht alles sitzt“.