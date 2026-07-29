Befreundete Rivalinnen sind bei Bayer Leverkusen vereint

Diese zwei Leverkuserinnen kennen sich schon länger. – Foto: Richard Weigert

Die Ankunft bei ihrer ersten Station im Ausland wurde Linksverteidigerin Justine Brandau und Mittelstürmerin Lobke Loonen leicht gemacht. Einerseits wurden sie von ihren künftigen Mitspielerinnen bei Bayers Fußballerinnen mit offenen Armen empfangen. Zum anderen sind die beiden Niederländerinnen schon seit vielen Jahren gut befreundet. Davon berichteten sie während des Trainingslagers in der Oberpfalz im Interview für die Internetseite des Vereins.

„Wir waren 14, also wirklich noch kleine Kinder, als wir uns bei der Junioren-Nationalmannschaft zum ersten Mal getroffen haben“, erinnerte sich Brandau, wie Loonen heute 23 Jahre alt. Die Chemie zwischen den beiden stimmte auf Anhieb – und über die Jahre wuchs daraus eine tiefe Freundschaft. Regelmäßige Treffen waren schon durch die niederländischen Auswahlteams garantiert. Und hin und wieder begegneten sich die beiden auch als Gegnerinnen bei den Liga-Duellen ihrer Klubs. „Da wir viel im selben Bereich unterwegs waren, haben wir Unterbrechungen für Einwürfe und Ecken oft genutzt, um miteinander zu reden“, verriet Brandau.

Sie begann eine Woche früher mit der Vorbereitung als Brandau und hielt die Freundin in dieser Zeit schon einmal auf dem Laufenden. Zu berichten wusste sie nur Positives. „Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon so viel Spaß macht. Normalerweise dauert es etwas, bis man die Leute kennengelernt hat und anfängt, miteinander zu lachen. Aber hier passte es von Anfang an. Jeder hilft, und alle sind so nett. Die Stimmung ist wirklich richtig gut“, schwärmte Loonen.

Das letzte Spiel gegen Freundin Loonen und ihren FC Utrecht gewannen die Linksverteidigerin und Feyernoord Rotterdam deutlich. Nach dem 0:3 hatte Brandau dann allerdings das passende Trostpflaster. Sie berichtete Loonen, die schon in Leverkusen unterschrieben hatte, dass sie sich auch in aussichtsreichen Gesprächen mit Bayer 04 befindet. Das war eine höchst willkommene Aufmunterung. „Ich war nach dem Spiel erst einmal wirklich traurig, aber als sie mir das erzählt hat, habe ich mich sehr gefreut“, versicherte die Stürmerin.

Das heißt freilich nicht, dass es keinen Konkurrenzkampf gäbe – ganz im Gegenteil. Aber den scheuen die beiden Niederländerinnen nicht. „Das ist eine gute Sache, dass man um seinen Platz im Team kämpfen muss. Das sorgt dafür, dass man schaut, in welchen Punkten man sich verbessern kann. Und nur wenn man sie auch wirklich verbessert, steht man in der Startelf. Wir müssen in jedem Training unser Bestes geben. Und das versuchen wir“, gab sich die Stürmerin selbstbewusst.

Gegenseitig schwärmen sie von ihren Qualitäten

Die beiden Neu-Leverkusenerinnen kennen sich nicht nur privat wirklich gut, sondern auch sportlich. Und sie sind heilfroh, dass sich nun andere mit den Qualitäten der Freundin herumschlagen müssen und nicht mehr sie. Denn so schön jeweils das Wiedersehen war, waren direkte Duelle auch immer eine große Herausforderung. „Ich hatte immer etwas Angst, wenn der Ball in den Strafraum gekommen ist, vor allem, wenn sie ihn bekommen hat. Sie hat einen richtig guten Schuss, ist so gut in der Box und kann von fast überall treffen“, fasste Brandau Loonens Qualitäten zusammen.

Die gab das Lob zurück mit einem Bekenntnis, das beide herzlich lachen ließ. „Als Gegenspielerin ist Justine wirklich nervig“, bekannte Loonen und schob gleich hinterher, „was etwas Gutes ist“. Brandau sei eine ausgezeichnete Verteidigerin, die stark in den Zweikämpfen sei und viel Energie ins Team bringt. „Ich spiele nicht gerne gegen sie. Und ich glaube, so will sie das auch“, mutmaßte sie, was Brandau mit einem Nicken bestätigte.

Für die erste Saison im Ausland geben die beiden Freundinnen sich etwas Zeit für die Eingewöhnung. „Ich möchte mich verbessern, so viel beitragen wie ich kann und mir etwas Zeit geben, mich an die neue Liga und die neue Intensität anzupassen“, sagte Loonen. Deshalb setze sie sich keine Trefferzahl zum Ziel. Die lieferte dafür Brandau – allerdings nur im Spaß. „Ich will jetzt jedes Spiel treffen“, scherzte die Verteidigerin, die gleich bei ihrem ersten Einsatz ein Tor erzielte, was – wie sie bekannte – eine große Ausnahme ist.

Mit dem Team freilich haben sich die Niederländerinnen etwas vorgenommen: Platz drei und die Champions League sollen das Ziel sein – oder Erfolge im Pokal. „Wir haben so einen guten Kader. Da sollten wir uns auch hohe Ziele stecken“, sagte Loonen stellvertretend für das Duo.